به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد ایمانی، از برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان همزمان در سراسر استان خبر داد و اظهار کرد: این مراسم در بندرعباس ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان، با سخنرانی سردار حمیدرضا مقدم‌فر، مشاور رسانه‌ای فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از میدان حضرت امام خمینی(ره) (پارک شهید دباغیان) به سمت مسجد جامع برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان هرمزگان با اشاره به برگزاری این مراسم در بیش از ۱۵۰ نقطه شامل شهرستان‌ها، بخش‌ها، جزایر و روستاهای هرمزگان اظهار کرد: راهپیمایی امسال با محوریت استکبارستیزی، محکومیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و گرامیداشت شهدای جنگ‌های اخیر، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و سیاسی یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز یادآور سه رویداد مهم در تاریخ انقلاب اسلامی شامل تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ در اعتراض به قانون کاپیتولاسیون، کشتار دانش‌آموزان و دانشجویان به دست رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره) در سال ۱۳۵۸ است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان هرمزگان، افزود: سیزدهم آبان به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، نماد ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی و مداخله قدرت‌های استکباری و یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

ایمانی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر بیان کرد: امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمایت‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی از یکدیگر، در جنایات علیه ملت‌های منطقه، به‌ویژه مردم مظلوم غزه و لبنان، نقش دارند و جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس آموزه‌های دینی و اصل قرآنی «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» مقابله با ظلم و سلطه‌گری را از اصول اساسی خود می‌داند.

وی با بیان اینکه استکبارستیزی از محورهای اصلی هویت انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: مراسم امسال ۱۳ آبان با رویکرد تقویت وحدت ملی، تبیین ماهیت نظام سلطه و بازخوانی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ‌های اخیر برنامه‌ریزی شده است تا ضمن افزایش آگاهی عمومی، روحیه عزت‌خواهی و مقاومت در میان نسل جوان تقویت شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان هرمزگان یکی از محورهای مهم برنامه‌های امسال را تبیین ابعاد جنگ ترکیبی و نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و گفت: در این زمینه، تولید و انتشار مستندها، کلیپ‌ها و گزارش‌های تحلیلی درباره اقدامات و جنایات این رژیم‌ها در جنگ‌های اخیر علیه ایران، غزه و لبنان در دستور کار قرار دارد.

ایمانی ادامه داد: برگزاری میزگردهای تخصصی با حضور کارشناسان مسائل بین‌الملل و خانواده‌های شهدای جنگ‌های اخیر، از دیگر برنامه‌هایی است که با هدف تبیین ابعاد جنگ نرم و سخت و آگاهی‌بخشی درباره سیاست‌های نظام سلطه پیش‌بینی شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان همچنین بر استفاده از ظرفیت رسانه‌های جمعی و فضای مجازی تأکید کرد و افزود: هماهنگی با صداوسیما برای پخش زنده مراسم، همکاری با رسانه‌های ملی و استانی و بهره‌گیری از پلتفرم‌های داخلی و خارجی برای پوشش گسترده برنامه‌ها، با هدف افزایش مشارکت و آگاهی عمومی دنبال می‌شود.

ایمانی با اشاره به جایگاه شهدای جنگ‌های اخیر در برنامه‌های امسال ۱۳ آبان گفت: بازخوانی سیره و مکتب شهدای والامقام، از جمله شهدای فرمانده و مدافعان کشور و همچنین گرامیداشت شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، شهدای لامرد، ناوچه دنا و شهدای دانشجو، از محورهای مورد توجه در مراسم امسال است.

وی افزود: نصب تصاویر و پوسترهای شهدای شاخص جنگ‌های اخیر در مسیر راهپیمایی و دعوت از خانواده‌های شهدا برای حضور در مراسم، از جمله اقداماتی است که با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و تبیین ابعاد جنایات دشمنان پیش‌بینی شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان در پایان، حضور آگاهانه و گسترده مردم را از اهداف اصلی بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای اجرایی، تشکل‌های مردمی، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و نخبگان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تأکید کرد.