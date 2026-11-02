سرهنگ مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از مه‌گرفتگی در برخی گردنه‌ها و محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: با توجه به وجود رطوبت و فراهم شدن شرایط جوی، پدیده مه‌گرفتگی بخش‌هایی از جاده‌های استان را فرا گرفته است و رانندگان باید با احتیاط بیشتری در این مسیرها تردد کنند.

وی اظهار کرد: هم‌اکنون گردنه‌های بیدسرخ، مله‌ماس، چهارزبر، خسروآباد و پلنگانه با مه‌گرفتگی مواجه هستند و رانندگان هنگام عبور از این مناطق باید توجه ویژه‌ای به شرایط جوی و محدودیت دید داشته باشند.

وی افزود: همچنین محورهای صحنه، پاوه، سنقر، هلشی، کنگاور، جوانرود، بیستون، کامیاران و روانسر و کمربندی‌های غربی و شرقی استان نیز شاهد پدیده مه‌گرفتگی و کاهش میدان دید هستند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به مخاطرات رانندگی در شرایط مه‌آلود، خاطرنشان کرد: در جاده‌های مه‌گرفته، میدان دید رانندگان کاهش می‌یابد و ممکن است وسایل نقلیه، عابران پیاده یا موانع موجود در مسیر با تأخیر دیده شوند؛ موضوعی که می‌تواند احتمال وقوع حوادث رانندگی را افزایش دهد.

جعفری تصریح کرد: در شرایط مه‌آلود، استفاده از چراغ مه‌شکن یا چراغ جلو با نور پایین اهمیت زیادی دارد و رانندگان باید از روشن کردن چراغ نور بالا خودداری کنند تا دید بهتری در مسیر داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از بخارگرفتگی شیشه خودروها گفت: در صورت بخار کردن شیشه‌ها، رانندگان باید دستگاه تهویه خودرو را فعال کنند یا در صورت لزوم، شیشه سمت راننده را مقداری پایین بیاورند تا میدان دید مناسبی داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در محورهای مه‌گرفته، بیان کرد: رانندگان باید با صبوری حرکت کنند و از تغییر مسیر و ترمزهای ناگهانی بپرهیزند؛ همچنین رعایت سرعت مطمئنه و افزایش فاصله طولی با خودروی جلویی از مهم‌ترین اقدامات برای پیشگیری از تصادفات در این شرایط است.

جعفری از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و کاهش دید در برخی محورهای استان، از شتاب و عجله پرهیز کرده و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، ایمنی خود و سایر کاربران جاده را تأمین کنند.

با توجه به تداوم مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان کرمانشاه، رعایت توصیه‌های پلیس راه و پرهیز از رانندگی پرخطر می‌تواند نقش مهمی در کاهش سوانح جاده‌ای داشته باشد؛ ضروری است رانندگان با توجه به شرایط مسیر، سرعت خود را تنظیم کرده و فاصله ایمن با سایر خودروها را حفظ کنند تا تردد در جاده‌های استان با کمترین خطر انجام شود.