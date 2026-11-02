به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هنری، جلسه هماهنگی و هم اندیشی دبیران رویدادهای هنری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سید محمد بطحایی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، عصر شنبه نهم آبان ۱۴۰۵ با حضور مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ، اتابک نادری مدیر کل هنرهای نمایشی، آیدین مهدی زاده مدیر کل هنرهای تجسمی، بابک رضائی مدیر کل دفتر موسیقی، مهدی حاجیان مسئول هماهنگی امور استان‌ها و رویداد های هنری معاونت، اصغر خلیلی مدیر مجموعه تئاتر شهر و مرضیه برومند دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، امیر مشهدی عباس دبیر اجرایی این رویداد، عباس میرهاشمی دبیر کل نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، ایوب آقاخانی دبیر چهل و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، آرش امینی دبیر چهل و دومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر و رسول پاپایی مشاور سازمان امور اجتماعی در قالب بررسی نقش این رویدادهای ملی در حوزه های مسئولیت اجتماعی به میزبانی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

روایت معاون هنری وزیرارشاد از حضور هنرمندان در جنگ

مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای این جلسه ضمن ارائه گزارشی کوتاه از روند فعالیت های ستادی جشنواره های تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی فجر، جشنواره تئاتر کودک و نوجوان و سایر رویدادهای هنری این معاونت، گفت: براساس آنچه در ایام جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان شاهد بودیم، مخاطبان و مردم شریف ایران شاهد حضور بسیار موثر هنرمندان در این روزهای سخت بودند که با تمام وجودشان تلاش کردند تا در حوزه تاب آوری اجتماعی و افزایش روحیه ملی و میهن دوستی، آثار ارزشمند و ماندگاری را خلق کنند. آثاری که به اعتقاد من نشان گر ظرفیت بالای عرصه های هنری بود و نشان داد که می بایست بر آنچه در این زمینه انجام می شود تمرکز و حمایت بیشتری داشت.

وی درباره روند برگزاری جشنواره های فجر در سه حوزه هنرهای نمایشی، موسیقی و هنرهای تجسمی گفت: آنچه در این رویدادها برای همه همکاران در اداره کل هنرهای نمایشی، دفتر موسیقی و اداره کل هنرهای تجسمی و دبیرخانه های این رویدادها دارای اهمیت بوده و هست تلاش برای تمرکززدایی جشنواره های هنری است که در این مدت شاهد هستیم علاوه براینکه جشنواره های فجر هم در تهران و هم در شهرهای دیگر میزبان مخاطبان خواهند بود، رویدادهای دیگری هم در استان های کشور برگزار می شود که هرکدام دارای جایگاه موثری در عرصه های تخصصی هنر هستند، مسیری که می تواند با کمک سایر دستگاه های اجرایی استان و نهادهای بالادستی با جلوه و شرایط کیفی و کمی بیشتری پیش روی مخاطبان قرار گیرد.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با قدردانی از توجه ویژه رئیس سازمان امور اجتماعی به فعالیت ها و رویدادهای فرهنگی هنری کشور در ابعاد ملی و بین المللی، برضرورت گسترش تعامل و همکاری بین معاونت هنری وزارت فرهنگ و سازمان امور اجتماعی کشور تاکید کرد و ادامه داد: قطعا توانمندی ها و تلاش های هنرمندان خلاق و فهیم کشورمان می تواند یاری‌گر بسیار مهمی برای اهداف و اولویت های سازمان امور اجتماعی کشور در حل مسائلی به حساب آید که قطعا همه از آن آگاه هستیم و اساسا به همین جهت است که بر این باورم می توان از ظرفیت های هر ۲ طرف بهره مند شد تا بتوانیم این بار با محوریت جشنواره های ملی سه حوزه تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی شاهد اتفاقات ارزشمند و موثری در جهت افزایش آگاهی های مربوط به موضوعات اجتماعی و بهبود شرایط باشیم.

حمایت وزارت کشور از حضور موثر فعالیت های هنری در تبلیغات شهری با مشارکت شهرداری ها، تاکید بر فرهنگی شدن فضاهای تبلیغاتی و استفاده موثر از ظرفیت های موجود در جشنواره های تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی فجر از دیگر نکاتی بود که معاون هنری وزیر فرهنگ در این نشست به آن اشاره داشت.

مرضیه برومند و ماجرای سالن های تئاتر در جشنواره تئاتر کودک

مرضیه برومند بازیگر، کارگردان و دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان هم در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت های دبیرخانه این رویداد در تهران و همدان به عنوان میزبان این دوره از جشنواره به بیان نقطه نظرات خود در حوزه توجه دبیرخانه برای ارتقا کیفیت آثار ارائه شده این دوره، ضرورت تجهیز و ساماندهی بخش فنی تالارهای نمایشی همدان، افزایش بودجه های حمایتی به ویژه در حوزه های استانی و شهری همدان پرداخت.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: اکنون انواع و اقسام خطرها گروه سنی کودک و نوجوان ما را تهدید می کند و ما باید به واسطه همکاری نهادهایی چون وزارت فرهنگ و وزارت کشور به شکلی واقعی شرایطی را برای حفظ تعادل جامعه فراهم سازیم.

استفاده از ظرفیت تئاتر در راستای بهبود آسیب های اجتماعی

ایوب آقاخانی نویسنده، کارگردان، بازیگر و دبیر چهل و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز در این نشست صمیمانه که سه ساعت به طول انجامید، با گزارشی از آنچه تاکنون در دبیرخانه این رویداد انجام گرفته است، از جشنواره تئاتر فجر به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای فرهنگی هنری کشور یاد کرد و از این مسیر به عنوان مجرایی اثرگذار برای معرفی بسیاری از هنرمندان ارزنده تئاتر کشورمان نام برد و گفت: ما اکنون به واسطه حمایت های نهادهایی چون سازمان امور اجتماعی کشور نیازمند هم فکری هستم تا از میزان جدیت و اثرگذاری تئاتر و ابعاد گسترده اش در جامعه حرف بزنیم.

همکاری وزارت کشور در تاثیرگذاری رویدادهای هنری موثر است

آیدین مهدی زاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در بخش دیگری از این جلسه تصریح کرد: آنچه طی سال های اخیر برای برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر اتفاق افتاده تلاش هنرمندان عزیز این عرصه با نگاه به مسئولیت های اجتماعی بوده است و فکر می کنم در این زمینه هم کارهای بسیار ارزشمندی انجام شده که می تواند با حمایت های وزارت کشور ابعاد گسترده تری پیدا کند.

لزوم ایجاد هم افزایی میان هنرمندان و مخاطبان

سیدعباس میرهاشمی دبیرکل نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم در این نشست با ارائه گزارشی از روند فعالیت های دبیرخانه این رویداد در بخش هایی چون «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه»، «جنگ تحمیلی رمضان» و بخش «ایران امروز» و تاکید دوباره بر اجرای آثار هنری در اماکنی که با حمله های دشمن ویران شده است، گفت: ما کمتر قدر داشته هایمان را می دانیم و می بایست همه دست به دست هم دهیم تا مشکلات و موانع موجود از سر راه برداشته شود. ما اکنون باید برای هم افزایی و ایجاد انگیزه بین هنرمندان و مخاطبان، هرکاری از دستمان برمی آید انجام دهیم. اتفاقا همین دورهمی ها و نشست ها می تواند مقدمه خوبی برای نیل به این اهداف و نزدیک کردن مخاطبان به آنچه در رویدادهای مهم هنری انجام می شود، باشد.

حفظ انسجام ملی مهمترین رویکرد جشنواره های هنری است

بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اظهار کرد: تاکید بر انسجام ملی اکنون مهم ترین رویکردی است که باید در برگزاری جشنواره های فجر به آن توجه داشته باشیم. در این راه توجه به دغدغه ها، مشکلات و انتقادات هنرمندان به ویژه فعالان عرصه موسیقی امری ضروری است. در این مسیر بی تردید حضور و هم جواری نهادهایی چون سازمان امور اجتماعی کشور در حل برخی مشکلات، می تواند بهترین و موثرترین راه برای رسیدن به آرامش نسبی باشد.

توجه ویژه به حضور کودکان و نوجوانان در جشنواره موسیقی فجر

آرش امینی رهبر ارکستر و دبیر چهل و دومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر هم با ارائه گزارشی از آنچه در دبیرخانه این رویداد انجام گرفته است، از توجه دست اندرکاران جشنواره به موضوع «هوش مصنوعی» و نحوه حضور آن در موسیقی سخن گفت و ادامه داد: بخش موسیقی کودک و نوجوان و بخش میدانی مهم ترین بخش هایی هستند که می خواهیم در این دوره روی آنها متمرکز باشیم و چه بهتر که در این مسیر مجموعه هایی چون وزارت کشور و شهرداری تهران بتوانند یاری گر ما باشند.

امیر مشهدی عباس دبیر اجرایی جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان نیز در این نشست با بیان اینکه «تئاتر یکی از تاثیرگذارترین رسانه های دنیا است» از رئیس سازمان امور اجتماعی کشور خواست تا این سازمان بیش از پیش به ظرفیت تئاتر در کاهش آسیب های اجتماعی توجه کند.

حمایت وزارت کشور از آثار نمایشی مرتبط با آسیب های اجتماعی

اصغر خلیلی کارگردان تئاتر و رئیس مجموعه تئاتر شهر هم در این نشست با ارائه گزارشی آماری از میزان تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در این مجموعه بر ضرورت حمایت وزارت کشور از آثار نمایشی مرتبط با مسائل، معضلات و آسیب های اجتماعی تاکید کرد.

وی با اشاره به نشست ها و جلسه های تخصصی که طی ماه های گذشته در قالب ویژه برنامه «جمعه های تئاتر شهر» و عناوین دیگر در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شده است، توضیح داد: مجموعه تئاتر شهر این آمادگی را دارد در قالب برنامه های مشارکتی با سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، برگزار کننده نشست های علمی و تخصصی در حوزه آسیب های اجتماعی و ارتباط این مفاهیم با هنر تئاتر باشد.

زبان هنر مهم ترین و بهترین بستر ارتقا سرمایه اجتماعی و انسجام ملی است

سید محمد بطحایی معاون وزیر کشور در این دیدار با اشاره به شرایط ویژه کشور و تلاش همه جانبه دشمن برای رخنه در همبستگی و انسجام ملی مردم گفت: امروزه زبان هنر و برنامه‌های هنری و فرهنگی مهم ترین بستر کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش روحیه همبستگی و انسجام و ارتقا سرمایه اجتماعی است.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با ابراز خرسندی از حضور در جمع هنرمندان و مدیران عرصه هنر و فرهنگ کشور افزود: جامعه شناسان در تحلیل وضعیت جامعه سه شاخص یا رکن مهم را مد نظر قرار می دهند تا درباره جامعه قضاوت کنند، اول بحث آسیب های اجتماعی و روند کاهشی یا افزایش آن در جامعه است. دوم سطح و کیفیت رفاه اجتماعی در جامعه است که بیشتر ناظر به وضعیت اقتصاد و معیشت مردم است و رکن سوم که از ۲ رکن دیگر مستقل و البته مهمتر است وضعیت سلامت اجتماعی و میزان امیدواری مردم یک جامعه به آینده است.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: پیمایش های ما نشان می دهد ما در جامعه ایران در حوزه شاخص سوم یعنی سلامت اجتماعی و امید به آینده بیش از ۲ مولفه دیگر باید به تولید و طراحی برنامه و مداخلات بهنگام بپردازیم و در این مسیر هنر و زبان هنر بسیار می تواند اثر گذار باشد.

‌رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه با تاکید بر اینکه «از حیث آسیب های اجتماعی شاخص ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به گذشته یا کاهش پیدا کرده یا رشد آن متوقف شده است» ابراز کرد: در یک پیمایش دیگر که در حدود یک ماه پیش صورت گرفت عواطف چهارگانه اجتماعی شامل خشم، ترس، امید و نگرانی را مورد سنجش قرار دادیم که نتایج آن نشان می دهد ما باید در حوزه سلامت اجتماعی جامعه نگاه ویژه به موضوع نشاط آفرینی و امیدآفرینی در لایه های مختلف جامعه داشته باشیم.

بطحایی با اشاره به صحبت های هنرمندان و مدیران حاضر در جلسه عنوان کرد: هدف من از بیان این موضوعات همان نکته ای است که در صحبت های شما عزیزان بود و آن نقش ویژه هنر در پیشبرد جامعه است. هنر به معنای اعم آن، برای جامعه ما یک انتخاب تزئینی نیست بلکه یک ضرورت و حتی یک تراپی و درمان است و فقط به جنبه ی سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت خلاصه نمی شود. کشور ما امروز در شرایط ویژه ای است، لذا برای عبور کشور از شرایط کنونی در حوزه اجتماعی نیازمند صبر، حوصله، پایداری و استقامت و همچنین تفاهم و درک یکدیگر هستیم.

وزیر پیشین آموزش و پرورش با بیان اهمیت شناخت دقیق موضوعات اجتماعی افزود: نباید با ادراک های غلط از پدیده های اجتماعی، به جای تلاش برای رفع چالش ها و کاهش آن، با پراختن غلط، یک موضوع و مسئله اجتماعی را به یک ناهنجاری تبدیل کنیم.

معاون وزیر کشور در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه همه استانداران و فرمانداران باید به بهره گیری از زبان هنر در ارتقا سرمایه اجتماعی و نشاط و تاب آوری در جامعه نگاه ویژه داشته باشند و در برگزاری رویدادهای هنری نهایت همکاری را با هنرمندان انجام دهند، گفت: استانداران و فرمانداران برای همکاری در برگزاری رویداد های هنری اعم از ملی و بین المللی باید پای کار باشند تا ظرفیت های استان‌ها را به ویژه به بهانه جشنواره های فجر در اختیار رویدادهای هنری قرار دهند. در این مسیر می توان از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه های تولیدی و اقتصادی و سمن ها و تشکل های فعال در حوزه هنر نیز برای همکاری و حمایت از رویدادهای هنری بهره برد.