به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم محسن جمالی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک، افزایش آگاهی دانش‌آموزان نسبت به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و پیشگیری از حوادث رانندگی، برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی در مدارس شهرستان دیر اجرا شده است.

رئیس پلیس راهور شهرستان دیر افزود: در این برنامه‌ها، تعداد ۲ هزار و ۸۰۰ نفر از دانش‌آموزان مدارس شهرستان دیّر با مباحثی همچون اصول عبور ایمن از خیابان، رعایت حق تقدم، توجه به علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی، استفاده صحیح از گذرگاه عابر پیاده، ایمنی هنگام استفاده از دوچرخه و موتورسیکلت و ضرورت استفاده از کلاه ایمنی آشنا شدند.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش در سنین کودکی و نوجوانی بیان کرد: آموزش و نهادینه‌سازی فرهنگ صحیح ترافیک از مدارس آغاز می‌شود و دانش‌آموزان می‌توانند با انتقال آموخته‌های خود به خانواده‌ها، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ رانندگی ایمن و کاهش تصادفات داشته باشند.

جمالی در ادامه ضمن قدردانی از همکاری مدیران، معلمان و عوامل آموزشی مدارس شهرستان گفت: پلیس راهور با رویکرد آموزشی و پیشگیرانه، تلاش می‌کند با گسترش آموزش‌های همگانی و تعامل با مجموعه آموزش و پرورش، زمینه ارتقای انضباط ترافیکی و کاهش حوادث رانندگی را فراهم کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق جامعه‌ای ایمن در حوزه ترافیک نیازمند مشارکت همه شهروندان است و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باید به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی و فرهنگی در جامعه نهادینه شود.