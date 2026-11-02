به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه بررسی وضعیت و روند بازسازی منازل آسیب‌دیده شهروندان در جریان دو جنگ اخیر، روز یکشنبه با حضور مهدی فتاحیان، سرپرست مدیریت بحران استانداری کرمانشاه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برگزار شد.

فتاحیان در این نشست با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر وضعیت خانواده‌هایی که منازل آن‌ها هدف حملات دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی قرار گرفته است، اظهار کرد: باید از تمام ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل روند بازسازی و برطرف کردن مشکلات شهروندان استفاده شود.

وی هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را از الزامات پیشبرد این روند دانست و افزود: اقدامات کارشناسی و اجرایی باید با سرعت بیشتری انجام شود و وضعیت خانوارهای آسیب‌دیده به‌صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، نماینده شهرداری گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته ارائه کرد و گفت: از هفته گذشته تاکنون با مالکان منازل آسیب‌دیده تماس گرفته شده و دستور نقشه ساختمان‌های آنان تکمیل و برای ادامه مراحل بازسازی به سازمان نظام مهندسی ارسال شده است.

همچنین نماینده سازمان نظام مهندسی استان با اشاره به افزایش تعداد پرونده‌های تأییدشده اعلام کرد: شمار مالکان دریافت‌کننده مجوز ساخت از یک نفر به پنج نفر رسیده است.

در بخش دیگری از نشست، موضوع تأمین مجری طرح و تسهیل اجرای عملیات بازسازی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای رفع این مشکل از ظرفیت بسیج مهندسین و توان مهندسان دارای صلاحیت و مجوزهای لازم از سازمان نظام مهندسی ساختمان استفاده شود.

در پایان جلسه، بر پیگیری مستمر مصوبات، برطرف کردن موانع اجرایی و افزایش همکاری دستگاه‌های مسئول تأکید شد تا روند بازسازی منازل سرعت بگیرد و شهروندان آسیب‌دیده هرچه زودتر به شرایط عادی زندگی بازگردند.