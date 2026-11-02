به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری هیل، نتایج نظرسنجی جدید روزنامه نیویورک‌تایمز و دانشگاه سیِنا نشان می‌دهد نامزدهای حزب دموکرات در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در هفت رقابت حساس مجلس سنا از رقبای جمهوری‌خواه خود پیش هستند. با این حال، در بیشتر این رقابت‌ها اختلاف دو نامزد در محدوده خطای آماری قرار دارد.

بر اساس این نظرسنجی که روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ برابر با اول نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، نامزد دموکرات‌ها در ایالت میشیگان با ۱۱ واحد درصد، تگزاس با هفت واحد درصد، مین با ۶ واحد درصد، کانزاس و اوهایو هر کدام با پنج واحد درصد، آلاسکا با دو واحد درصد و آیووا با یک واحد درصد از نامزدهای جمهوری‌خواه پیش هستند.

با این حال، تنها عبدال السید در میشیگان و جیمز تالاریکو در تگزاس توانسته‌اند خارج از محدوده کامل خطای آماری از رقبای خود پیشی بگیرند و در پنج رقابت دیگر، فاصله نامزدهای دو حزب از نظر آماری معنادار نیست.

بر اساس این گزارش، دموکرات‌ها در هر هفت ایالت مورد بررسی در میان رأی‌دهندگان مستقل نیز از رقبای جمهوری‌خواه خود پیش هستند. این برتری در ایالت‌های مختلف متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که شرود براون، سناتور پیشین دموکرات از اوهایو در میان رأی‌دهندگان مستقل ۹ واحد درصد و تروی جکسون، نامزد دموکرات‌ها در ایالت مین، ۱۱ واحد درصد برتری دارد.

جیمز تالاریکو، نامزد دموکرات‌ها در تگزاس نیز با اختلاف ۳۰ واحد درصدی از کن پکستون، نامزد جمهوری‌خواه در میان رأی‌دهندگان مستقل پیش است.

در ایالت آیووا، رقابت نزدیک‌تر گزارش شده است به‌طوری که اشلی هینسون، نامزد جمهوری‌خواه در میان رأی‌دهندگان ۳۰ تا ۶۴ ساله اندکی از جاش تورک، نامزد دموکرات پیش است اما تورک در میان رأی‌دهندگان ۶۵ سال به بالا پنج واحد درصد برتری دارد.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد نامزدهای دموکرات در حفظ حمایت پایگاه رأی خود، از جمله رأی‌دهندگان کامالا هریس در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، عملکرد بهتری نسبت به نامزدهای جمهوری‌خواه در میان حامیان دونالد ترامپ داشته‌اند.

در همین حال، حمایت هیلی استیونز، نماینده دموکرات میشیگان از مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه این ایالت در روز یکشنبه با واکنش‌هایی در حزب دموکرات روبه‌رو شد. استیونز پیش‌تر از عبدال السید حمایت کرده بود اما در آستانه انتخابات موضع خود را تغییر داد.

بر اساس پیش‌بینی پایگاه «دسیژن دسک اچ‌کیو» که در گزارش هیل به آن اشاره شده است، احتمال کسب اکثریت مجلس سنا از سوی دموکرات‌ها ۶۲ درصد برآورد شده است. دموکرات‌ها برای بازپس‌گیری اکثریت این مجلس به کسب چهار کرسی دیگر نیاز دارند.

نظرسنجی مشترک نیویورک‌تایمز و دانشگاه سیِنا از ۲۳ اکتبر تا اول نوامبر ۲۰۲۶ (۱ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵) انجام شده است. در این نظرسنجی ۶۱۰ رأی‌دهنده در آلاسکا، ۷۰۵ نفر در آیووا، ۷۳۶ نفر در کانزاس، ۷۱۴ نفر در مین، یک‌هزار و ۱۱ نفر در میشیگان، ۷۱۷ نفر در اوهایو و یک‌هزار و ۲۱۵ نفر در تگزاس شرکت کرده‌اند.

حاشیه خطای نظرسنجی در آلاسکا ۴.۸، آیووا ۴.۴، کانزاس ۴.۱، مین ۴.۳، میشیگان ۳.۶، اوهایو ۴.۲ و تگزاس ۳.۳ واحد درصد اعلام شده است.