به گزارش خبرگزاری مهر، نیما جنگجو پس از کسب مقام دوم فستیوال جهانی کیکبوکسینگ، با استقبال مسئولان ورزش بسیج و سپاه استان به تبریز بازگشت.
نیما جنگجو با این نتیجه، عنوان نایبقهرمانی فستیوال جهانی کیکبوکسینگ را به نام خود ثبت کرد.
تبریز- ورزشکار تبریزی تیم مقاومت بسیج در مسابقات فستیوال جهانی کیکبوکسینگ به میزبانی کشور ارمنستان، موفق به کسب مقام دوم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نیما جنگجو پس از کسب مقام دوم فستیوال جهانی کیکبوکسینگ، با استقبال مسئولان ورزش بسیج و سپاه استان به تبریز بازگشت.
نیما جنگجو با این نتیجه، عنوان نایبقهرمانی فستیوال جهانی کیکبوکسینگ را به نام خود ثبت کرد.
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