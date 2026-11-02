به گزارش خبرگزاری مهر، نیما جنگجو پس از کسب مقام دوم فستیوال جهانی کیک‌بوکسینگ، با استقبال مسئولان ورزش بسیج و سپاه استان به تبریز بازگشت.

نیما جنگجو با این نتیجه، عنوان نایب‌قهرمانی فستیوال جهانی کیک‌بوکسینگ را به نام خود ثبت کرد.