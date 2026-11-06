به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه ایران در هفته منتهی به ۱۵ آبان ۱۴۰۵، روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت؛ به‌طوری‌که قیمت‌ها در ابتدای هفته با کاهش همراه شدند، اما در ادامه بخشی از افت خود را جبران کردند و در پایان هفته به محدوده قیمتی ابتدای دوره نزدیک شدند.

بررسی روند قیمت‌ها نشان می‌دهد هر گرم طلای ۱۸ عیار که در هشتم آبان حدود ۲۶ میلیون و ۶۹ هزار تومان معامله می‌شد، در نهم آبان به حدود ۲۵ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید.

این روند نزولی در روزهای ابتدایی هفته ادامه داشت و قیمت در دهم آبان به حدود ۲۵ میلیون و ۵۲۷ هزار تومان رسید.

با این حال، بازار در ادامه هفته مسیر متفاوتی را تجربه کرد. قیمت طلای ۱۸ عیار در روزهای یازدهم و دوازدهم آبان نوسان داشت و در سیزدهم و چهاردهم آبان با افزایش همراه شد. در پانزدهم آبان نیز میانگین قیمت این فلز گران‌بها به حدود ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

مقایسه قیمت هشتم و پانزدهم آبان نشان می‌دهد طلای ۱۸ عیار در مجموع هفته حدود ۳۱ هزار تومان، معادل ۰.۱۲ درصد افزایش قیمت داشته است.

سکه طرح جدید؛ بازگشت به کانال ۲۶۷ میلیون تومان

در بازار سکه نیز روندی مشابه مشاهده شد. سکه طرح جدید که در هشتم آبان حدود ۲۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت، در نهم آبان با کاهش به محدوده ۲۶۰ میلیون تومان رسید.

این کاهش در روزهای ابتدایی هفته با نوسانات محدود ادامه یافت، اما از یازدهم آبان روند افزایشی قیمت سکه دوباره آغاز شد.

در چهاردهم آبان، قیمت سکه طرح جدید به ۲۶۷ میلیون تومان رسید و در پانزدهم آبان نیز در همین محدوده باقی ماند.

بر این اساس، سکه طرح جدید در مقایسه با ابتدای هفته حدود ۵۰۰ هزار تومان، معادل ۰.۱۹ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده است.

آخرین قیمت طلا و سکه در بازار

بر اساس نرخ‌های اعلامی در تابلوی قیمت بازار در پانزدهم آبان، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۱۰۰ تومان و طلای ۲۴ عیار ۳۴ میلیون و ۴۹۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

همچنین مظنه تهران به ۱۱۲ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسیده است.

در بازار سکه نیز هر قطعه سکه طرح جدید ۲۶۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۲۵۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۱۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۷۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳۸ میلیون تومان معامله شده است.

در مجموع، بررسی تغییرات هفتگی نشان می‌دهد با وجود افت قیمت‌ها در روزهای ابتدایی هفته، طلا و سکه در ادامه بخشی از کاهش خود را جبران کرده‌اند و هفته را با تغییرات محدود نسبت به ابتدای دوره به پایان رسانده‌اند.