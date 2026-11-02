به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان با انتشار مطلبی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: منابع عمومی کشور متعلق به همه مردم است، اما در شرایط دشوار امروز، عدالت ایجاب می‌کند توجه دولت بیش از همه معطوف به خانوارهای محروم، کم‌درآمد و آسیب‌پذیر باشد. اولویت با کسانی است که در زندگی روزمره نیاز بیشتری دارند. هیچ‌کس نباید در تأمین نیازهای اساسی زندگی تنها بماند.