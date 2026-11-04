به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مردانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با آغاز برداشت سیب زمینی پاییزه روند عرضه این محصول در بازار شتاب گرفته است.

وی با اشاره به کاهش قیمت سیب زمینی در روزهای اخیر افزود: در حال حاضر قیمت این محصول در سر مزرعه بسته به رقم، کیفیت و نوع بسته‌بندی حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان و در سردخانه‌ها حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان است.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: همچنین سیب زمینی درجه یک در میدان میوه و تره‌بار با قیمت ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان عرضه می‌شود که با توجه به افت قیمت در سر مزرعه انتظار می‌رود نرخ میدان بار نیز متناسب با آن کاهش یابد.

مردانی درباره وضعیت تامین بازار تصریح کرد: با ورود سیب زمینی طرح استمرار از استان‌های گرمسیری به بازار و نیز ذخیره‌سازی استراتژیک این محصول تا پایان سال هیچ‌گونه نگرانی در خصوص تامین سیب زمینی مورد نیاز بازار وجود ندارد.

وی از تشدید نظارت بر انبارهای ذخیره سازی سیب زمینی در شهرستان‌های تولیدکننده خبر داد و گفت: بازرسان این سازمان به صورت مستمر از انبارها بازدید می‌کنند تا ضمن رصد دقیق میزان ذخایر اطلاعات موجودی محصولات در «سامانه جامع انبارها» ثبت شود.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تاکید بر ضرورت ثبت قانونی انبارها خاطرنشان کرد: کشاورزان باید اطلاعات انبار و موجودی محصولات خود را در این سامانه ثبت کنند تا از بروز مشکلات قانونی و برخوردهای احتمالی جلوگیری شود.

مردانی در پایان با اشاره به اقدامات این سازمان در حوزه تنظیم بازار یادآور شد: مدیریت موجودی کالا و رصد مستمر قیمت‌ها از سوی معاونت توسعه بازرگانی و حوزه نظارت و بازرسی دنبال می‌شود و در همین راستا، نظارت بر عرضه کالاهای تنظیم بازاری از جمله شکر، مرغ منجمد و گوشت قرمز نیز در دستور کار قرار دارد.