به گزارش خبرگزاری مهر، سعید معین، مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه در بیشتر استان‌ها عملیات مبارزه و کنترل به پایان رسیده است، گفت: تاکنون در سطح ۲۲۵ هزار و ۵۴۵ هکتار عملیات مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه‌ای صورت گرفته است.

وی با بیان این‌که مبارزه با مگس مدیترانه ای در ۱۴ استان کشور صورت گرفته است، افزود: این عملیات علاوه‌بر استان‌های شمالی در استان‌های مرکزی و جنوبی از جمله تهران، قم، یزد، کرمان، کرمانشاه، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، اصفهان و فارس جریان دارد و در مرحله نهایی است.

مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: امسال مبارزه با مگس میوه مدیترانه‌ به موقع توسط باغداران انجام شد به طوری‌که در استان‌های شمالی مبارزه با این آفت از خرداد ماه و در مناطق جنوبی از فروردین ماه آغاز شده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت جهاد کشاورزی، معین عنوان کرد: با وجود تمام محدودیت‌ها و چالش‌های ارزی مدیریت خوبی در کنترل آفات انجام شده و باغداران باید با رعایت توصیه‌های کارشناسی و جمع‌آوری میوه‌های آلوده به مهار کامل مگس مدیترانه‌ای کمک کنند.

این مسئول دولتی در پایان گفت: دولت در سال‌های گذشته حمایت‌های گسترده‌ای انجام داده اما در شرایط فعلی اقتصادی، همکاری خود کشاورزان برای صیانت از باغات و تولید ملی امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است.