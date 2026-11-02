به گزارش خبرنگار مهر، آیین معارفه امام جمعه جدید اهل‌سنت شهرستان گنبدکاووس، عصر دوشنبه با حضور آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان، حجت‌الاسلام نورعلی دیلم، مسئول مرکز اسلامی گلستان و جمعی از علما و ائمه جمعه اهل‌سنت برگزار و حکم انتصاب امام جمعه جدید اهل‌سنت گنبدکاووس اعلام شد.

بر اساس این حکم، کمال آخوند غراوی به عنوان امام جمعه جدید اهل‌سنت گنبدکاووس منصوب شد و مسئولیت این جایگاه را پس از درگذشت مرحوم عبدالکریم جاور برعهده گرفت.

همچنین آخوند نوری‌زاد از دیگر ائمه جمعه اهل‌سنت شهرستان گنبدکاووس است که در این جایگاه فعالیت دارد.

این آیین با هدف معرفی امام جمعه جدید و تداوم فعالیت‌های دینی و مذهبی اهل‌سنت در شهرستان گنبدکاووس برگزار شد.