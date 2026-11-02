به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی عصر دوشنبه در آیین معارفه امام جمعه جدید اهل‌سنت شهرستان گنبدکاووس، با اشاره به جایگاه نماز جمعه در آموزه‌های قرآنی اظهار کرد: امامت جمعه مسئولیتی حساس و سنگین است و امام جمعه در حفظ شأن و جایگاه این فریضه عبادی و سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وی با بیان اینکه خطبه‌های نماز جمعه باید حاصل مطالعه، تحقیق و اندیشه باشد، افزود: امام جمعه باید با شناخت نیازهای جامعه، مطالبی سنجیده و متناسب با شرایط روز برای مردم بیان کند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان، تبیین و تبلیغ دین را از مهم‌ترین وظایف امامان جمعه دانست و اظهار کرد: شرایط امروز جامعه با گذشته تفاوت کرده است و بیان مسائل دینی باید با استدلال، دقت و شناخت اقتضائات زمان همراه باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای فکری و اعتقادی مردم باشد.

نورمفیدی، بی‌تفاوت نبودن در برابر تحولات جهان اسلام را دومین مسئولیت مهم ائمه جمعه برشمرد و گفت: امام جمعه نباید نسبت به مسائل پیرامونی جامعه اسلامی و سرنوشت مسلمانان بی‌تفاوت باشد، بلکه باید در خطبه‌های نماز جمعه مصالح جهان اسلام، حفظ عزت مسلمانان و ضرورت تقویت همدلی و وحدت میان امت اسلامی را مورد توجه قرار دهد.

وی در ادامه با اشاره به سیره اخلاقی پیامبر اکرم(ص)، اخلاق نیکو و مردم‌داری را از عوامل اصلی نفوذ کلام و اثرگذاری روحانیت دانست و اظهار کرد: روحانیون باید با مدارا، رفتار شایسته و ارتباط صمیمانه با مردم، زمینه اعتماد عمومی را فراهم کنند و به مرجع اطمینان و پناهگاه معنوی جامعه تبدیل شوند.

امام جمعه گرگان امامت جمعه را مسئولیتی نیازمند توفیق الهی دانست و برای علما و ائمه جمعه، به‌ویژه امام جمعه جدید اهل‌سنت گنبدکاووس، آرزوی موفقیت کرد.

در این مراسم، با حکم آیت‌الله نورمفیدی، حاج کمال آخوند غراوی به‌عنوان امام جمعه جدید اهل‌سنت شهرستان گنبدکاووس معرفی شد و از خدمات مرحوم عبدالکریم جاور یاد شد.