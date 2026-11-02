به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان چناران اظهار کرد: راهپیمایی امسال با شعار محوری مبارزه با استکبار و میثاق با شهیدان برگزار و ملت ایران با حضوری حماسی، پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب و شهدا را به جهانیان نشان می‌دهند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چناران بیان کرد: شعار محوری امسال با عنوان مبارزه با استکبار و میثاق با شهیدان از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام شد، شعاری که با توجه به تحولات اخیر و جنایات دشمنان آمریکایی، صهیونیستی معنایی عمیق‌تر و ملموس‌تر برای ملت ایران دارد.

وی اظهار کرد: دانش‌آموزان پیش از این، خوی استکباری و دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی را از طریق سخنان و روایتها می‌شناختند اما در جنگ اخیر، این واقعیت را به‌ صورت عینی تجربه کردند و با به شهادت رسیدن دانش‌آموزان و معلمان مدرسه شجره طیبه میناب و همچنین رهبر شهید، فرماندهان و مردم جلوه‌ای آشکار از مظلومیت ملت ایران و چهره واقعی دشمنان به نمایش گذاشته شد.

اعلام مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در چناران

عباسی با تأکید بر اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان امسال تنها مختص دانش‌آموزان نیست، تصریح کرد: تمامی اقشار مردم می‌توانند با حضور در این مراسم، بار دیگر به دشمنان اعلام کنند که تا پای جان و آخرین قطره خون، از آرمانهای انقلاب اسلامی، عزت و استقلال کشور دفاع خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چناران از برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در روز چهارشنبه خبر داد و تأکید کرد: این مراسم از ساعت ۹ صبح از مقابل مخابرات آغاز و به سمت مصلی ادامه خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: در پایان راهپیمایی، حجت‌الاسلام سلطانی مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور به‌ عنوان مهمان در شهرستان حضور خواهد داشت و ضمن ایراد سخنرانی، قطعنامه سراسری ۱۳ آبان قرائت می‌شود.