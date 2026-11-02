به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری شامگاه دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در جریان سفر یک‌روزه خود به آذربایجان‌شرقی و بازدید از شهر ترکمانچای، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های این شهر و پیگیری مسائل و مطالبات مردم آن تأکید کرد.

صالحی‌امیری در این بازدید که در چارچوب صدمین سفر استانی وی انجام شد، ابتدا با حضور در گلزار شهدای ترکمانچای به مقام شهیدان ادای احترام کرد و سپس از سنگر دفاعی این شهر بازدید به عمل آورد. وی در جریان این برنامه‌ها، از نزدیک در جریان شرایط اجتماعی، ظرفیت‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی مسئولان و نمایندگان محلی قرار گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پس از بازدید از بخش‌های مختلف شهر، ترکمانچای را برخوردار از پویایی اجتماعی توصیف کرد و گفت: هنگام ورود به این شهر با فضایی متفاوت از تصوری که ممکن بود درباره آن وجود داشته باشد، روبه‌رو شدم؛ ترکمانچای شهری زنده و پویاست و مردم آن با نشاط در این منطقه زندگی می‌کنند.

وی با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی مردم آذربایجان‌شرقی، سخاوت و نجابت را از شاخصه‌های شناخته‌شده مردم این منطقه دانست و اظهار کرد: این ویژگی‌ها در فرهنگ و مناسبات اجتماعی مردم آذربایجان ریشه دارد و در رفتار و زندگی روزمره آنان نمایان است.

بررسی مطالبات ترکمانچای در نشست مشترک مسئولان

صالحی‌امیری در ادامه با تأکید بر ضرورت پیگیری عملی مسائل و نیازهای این شهر، از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست مشترک مسئولان استانی و شهرستانی خبر داد و تصریح کرد: مقرر شده است با هماهنگی نماینده این شهر، جلسه‌ای به ریاست معاون استاندار و با حضور فرمانداران، شهرداران، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان و دیگر مسئولان مرتبط برگزار شود.

به گفته وی، در این نشست اولویت‌ها و مسائل ترکمانچای بررسی و جمع‌بندی خواهد شد تا تصمیم‌های لازم برای حمایت از برنامه‌های مورد توافق اتخاذ شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأمین منابع مالی را یکی از الزامات تبدیل مطالبات محلی به اقدامات اجرایی دانست و افزود: حمایت از برنامه‌های ترکمانچای بر اساس اولویت‌هایی انجام می‌شود که در سطح استان تعیین و درباره آن‌ها توافق خواهد شد.

تأکید بر نتایج ملموس بازدید

وی با بیان اینکه بازدید از مناطق مختلف باید زمینه‌ساز پیگیری مسائل و تحقق مطالبات مردم باشد، خاطرنشان کرد: برای حمایت از ترکمانچای تصمیم‌گیری خواهد شد و مردم باید آثار این تصمیم‌ها را در قالب اقدامات عملی در شهر مشاهده کنند.

صالحی‌امیری تأکید کرد: پس از طرح و تعیین اولویت‌ها در نشست مشترک مسئولان، هماهنگی‌های لازم با مدیریت استان برای تأمین منابع مورد نیاز و اجرای برنامه‌های حمایتی انجام خواهد شد.

بر اساس این برنامه، قرار است مسائل و ظرفیت‌های ترکمانچای در نشست مشترک مسئولان استانی و شهرستانی بررسی و اولویت‌های حمایتی این شهر مشخص شود.