به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ محمدحسین رجبی دوشنبه ۱۱ آبان در مراسم جانفدایان که در شهرستان مهاباد با اشاره به نقش‌آفرینی مردم مهاباد در صیانت از وحدت و امنیت کشور گفت: مردم مهاباد در بزنگاه‌های مهم تاریخی نشان داده‌اند که پایبند به وحدت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور هستند.

وی با اشاره به اجرای طرحهای محله محوری و محرومیت زدایی تأکید کرد: شناسایی مناطق دارای ضریب محرومیت بالا، رسیدگی به مشکلات روستاها، توجه به حاشیه شهرها و ارائه خدمات مورد نیاز اقشار کم‌برخوردار باید در اولویت برنامه‌های مسئولان قرار گیرد تا مردم آثار و نتایج این اقدامات را به‌صورت ملموس در زندگی خود مشاهده کنند.

سردار رجبی با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم گفت: مسئولان باید با حضور میدانی، رسیدگی به مشکلات و رفع نیازهای مردم، به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار، زمینه افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی را فراهم کنند.

فرمانده سپاه شهدای استان یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در میدان‌های مختلف، از ظرفیت و اقتدار بالایی برخوردار است و دشمنانی که با محاسبات غلط خود تصور می‌کردند می‌توانند در مدت کوتاهی نظام اسلامی را تضعیف کرده و کشور را به سمت تجزیه سوق دهند، امروز با ناکامی در تحقق اهداف خود مواجه شده‌اند.

سردار رجبی افزود: دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف نظامی، رسانه‌ای و روانی، تلاش می‌کند امید مردم را تضعیف کند، انسجام اجتماعی را از بین ببرد و روحیه مقاومت و پایداری ملت را بشکند؛ اما حضور آگاهانه مردم در صحنه، مهم‌ترین عامل خنثی‌ سازی این توطئه‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، هوشیاری، همدلی و انسجام ملی نیاز داریم و باید با همبستگی و تلاش جمعی، اجازه ندهیم دشمن به اهداف شوم خود دست پیدا کند.

فرمانده سپاه شهدای استان بااشاره به نقش آفرینی مردم مهاباد در صیانت از کشور اظهار کرد: حضور آگاهانه و پرشور مردم این شهرستان در صحنه‌های مختلف، به‌ویژه در دوران جنگ رمضان، جلوه‌ای از بصیرت، هوشمندی و وفاداری مردم کرد به ایران اسلامی است.

سردار رجبی افزود: مردم مهاباد با هوشمندی و بصیرت، فریب شعارهای تفرقه‌افکنانه دشمنان در پوشش قومیت و ادعاهای دروغین آنان را نخورده‌اند و با رد سیاست‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی و مزدوران وابسته به آنان، پایبندی خود را به ایران، اسلام و وحدت ملی نشان داده‌اند.