سردار مسعود قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیامهای حضور مردم در حماسه ۹ دی، اظهار کرد: آنچه امروز کشور از عزت، اعتبار و امنیت در اختیار دارد، حاصل خون پاک شهدا و وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی است و ۹ دی جلوهای روشن از بصیرت و ولایتمداری ملت ایران بود.
وی افزود: حضور آگاهانه مردم در بزنگاههای حساس، همواره عامل عزت و امید برای کشور بوده و دشمنان به خوبی میدانند که مهمترین پیام این حضور، ایستادگی ملت ایران در همه شرایط است.
جانشین فرمانده سپاه حضرت نبیاکرم (ص) استان کرمانشاه با بیان اینکه مردم با وجود برخی مشکلات معیشتی، هرگز از نظام و انقلاب خود فاصله نگرفتهاند، تصریح کرد: وفاداری ملت ایران به انقلاب، امام و رهبری خدشهناپذیر است و همین انسجام، توطئههای دشمنان را ناکام گذاشته است.
سردار قنبری وحدت ملی را یکی از دستاوردهای مهم حماسه ۹ دی دانست و گفت: در این روز، مردم از اقشار و دیدگاههای مختلف با همدلی و انسجام نشان دادند که در برابر فتنهگری و تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه، یکپارچه و استوار ایستادهاند.
وی با اشاره به نقش جوانان در صیانت از انقلاب افزود: برخلاف تصور دشمنان، نسلهای سوم و چهارم انقلاب نیز در بزنگاههای مهم، از دفاع مقدس تا دفاع از حرم، پای ارزشها ایستادهاند که این خود نشانه نهادینه شدن بصیرت در جامعه است.
جانشین فرمانده سپاه استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین خاطرنشان کرد: مقابله با جنگ ترکیبی و هجمههای رسانهای دشمن، نیازمند افزایش بصیرت، شناخت دقیق فضای فکری جوانان و تبیین واقعیتهاست تا انسجام و آگاهی جامعه بیش از پیش تقویت شود.
نظر شما