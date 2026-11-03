به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر ترکی با اشاره به میزبانی این استان از پیکر مطهر شش شهید گمنام دفاع مقدس در ایام فاطمیه (س)، اظهار کرد: مراسم استقبال از پیکر مطهر این شهدای والامقام، صبح روز ۱۶ آبان‌، با حضور مقامات کشوری و لشکری و مردم استان در سالن فرودگاه بین‌المللی شهرکرد برگزار می‌شود.

ترکی افزود: از شش شهید گمنام، پیکر سه شهید در استان به خاک سپرده می‌شود که محل تدفین آنان روستای دستگرد امامزاده، محوطه مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد و محوطه پردیس باهنر دانشگاه فرهنگیان است.

وی تصریح کرد: شامگاه پنجشنبه ۲۱ آبان‌، مراسم وداع با پیکر مطهر شهدا برگزار می‌شود که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد میزبان این مراسم خواهد بود، همچنین آیین تشییع شهدا در مرکز استان، روز جمعه از میدان بسیج به سمت میعادگاه نماز جمعه شهرکرد برگزار می‌شود.

ترکی با اشاره به حضور سه شهید گمنام به‌ صورت امانت در چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: این شهدای گرانقدر در هفته آینده میهمان مردم استان هستند و طبق برنامه‌ریزی‌ها، مردم سایر مناطق نیز از حضور معنوی این شهیدان بهره‌مند شوند. پیکر مطهر این شهیدان در شهرستان‌های مختلف استان حضور خواهد یافت، در پایان هفته آینده نیز پیکر این شهدا به معراج شهدای مرکز منتقل خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: پیکر یکی از شهدای گمنام روز شنبه ۲۳ آبان‌ در دانشگاه فرهنگیان استان به خاک سپرده می‌شود، اما پیکر دو شهید دیگر همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، روز ۲۲ آبان‌، تشییع و خاکسپاری خواهد شد.

وی بیان کرد: پس از برگزاری مراسم استقبال رسمی، برنامه حضور شهدا در شهرستان‌های استان آغاز می‌شود و تلاش شده است به‌ویژه شهدایی که به‌صورت امانت در استان حضور دارند، در بیشتر شهرستان‌ها میهمان مردم باشند تا امکان زیارت و بهره‌مندی از حضور آنان برای مردم مناطق مختلف فراهم شود.