به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و با اشاره به اینکه استان طی ۱۰ روزه گذشته با برپایی دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید معطر به عطر شهدا بود، اظهار کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مسئولیت کارگروه پیشکسوتان دفاع مقدس را در ستاد کنگره بر عهده داشت که تمامی اقدامات به صورت گروهی و جمعی پیش رفت.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در امتداد برنامههای کنگره شهدای استان برگزار میشود، ادامه داد: دبیرخانه دائمی کنگره نیز در استان به کار خود ادامه خواهد داد و همه نهادها و سازمانها باید در جهت ترویج فرهنگ دفاع مقدس و ایثار و شهادت همافزا شوند.
توجه ویژه به پیشکسوتان و تدوین تاریخ شفاهی دفاع مقدس استان
ترکی بیان کرد: رویکرد بنیاد که از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، گام برداشتن از حفظ آثار به سمت احیای روایتهاست؛ حفظ آثار همچنان ادامه دارد و باید امتداد یابد و آثار حملات دشمنان در سه جنگ تحمیلی باید حفظ شود بااینحال باید به سمت احیای روایتها نیز پیش برویم.
وی توجه به پیشکسوتان دفاع مقدس هشت ساله را شاهبیت فعالیتهای بنیاد دانست و توضیح داد: قریب به ۲۰ هزار رزمنده دوران دفاع مقدس در استان داریم که توجه ویژه به این افراد را در دستور کار قرار دادیم. این توجه فقط محدود به حمایت مادی نیست بلکه تلاش داریم اولاً این افراد را شناسایی و سپس از ظرفیت آنها در بنیاد استفاده کنیم.
ترکی توجه بیش از پیش به تاریخ شفاهی را دومین اقدام اولویتدار بنیاد دانست و گفت: در این موضوع، زمان به نفع ما نیست چرا که در زمینه نقل و ضبط خاطرات رزمندگان دفاع مقدس استان کوتاهی شده در حالیکه یکی پس از دیگری آنها را به علت کهولت سن از دست میدهیم و نتوانستیم از خاطرات آنها استفاده کنیم.
استفاده بهینه از فضای مجازی در راستای ترویج فرهنگ دفاع مقدس
وی بیان کرد: استفاده بهینه از ظرفیت فضای مجازی از دیگر رویکردهای جدید بنیاد است؛ فضای نوجوانان و جوانان امروز ما با گذشته تفاوت دارد لذا با نگاه و خط مشی قبلی نمیتوانیم کاری از پیش ببریم. قشر جدید بیشتر وقت خود را در فضای مجازی سیر میکند و باید برای استفاده بهینه از این فضا برنامه داشته داشته باشیم.
ترکی با یادآوری اینکه دفاع مقدس ما را فقط رزمندگان پیش نبردند بلکه آحاد مردم نقشآفرین بودند، گفت: اگر رزمندهای در جبهه حضور مییافت قطعاً تعداد بسیار بیشتری بودند که در پشت جبهه او را پشتیبانی میکردند لذا زنان و خانواده در اینجا از اهمیت ویژه برخوردار خواهد بود.
چهارمحال و بختیاری میزبان ۱۵۰ شهید گمنام است
وی توجه ویژه به یادمانها را نیز یادآور شد و افزود: بنیاد حفظ آثار متولی شهدای گمنام استان بهشمار میرود و استان چهارمحال و بختیاری میزبان ۱۵۰ شهید گمنام در ۶۴ یادمان است و مردم ما از معنویت این شهدای والامقام استفاده میکنند.
ترکی تصریح کرد: از مجموع ۶۴ یادمان شهدای گمنام استان، ۳۶ یادمان پیشرفت فیزیکی مناسبی ندارد و جا دارد که رسانهها به این موضوع بپردازند و مطالبهگری کنند.
محوطهسازی موزه دفاع مقدس استان نیازمند مساعدت مسئولان است
وی با تأکید بر اینکه محوطه موزه دفاع مقدس نیز نیاز به پیگیری و مساعدت مسئولان با کمک رسانهها دارد، گفت: ساختمان موزه تکمیل شده اما محوطه آن با همکاری همه مجموعهها نیاز به تکمیل دارد تا مخاطبان در بدو ورود شاهد این وضعیت نباشند.
ترکی با بیان اینکه سال گذشته قریب به ۶۰ عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس در استان نگارش و منتشر شد، تصریح کرد: امسال نیز تا کنون ۳۲ جلد کتاب در دست نشر است و رونمایی این کتابها به زودی انجام خواهد شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در هفته دفاع مقدس تعدادی از یادمانهای شهدای استان در شهرهای مختلف به افتتاح میرسد.
سایت اطلاع رسانی شهدای استان راهاندازی شد
ترکی از راهاندازی سایت شهدای والامقام چهارمحال و بختیاری به نشانی chb2750.ir خبر داد و گفت: این سایت در حال توسعه است و تا کنون قریب به اطلاعات و اسناد ۱۲۰۰ شهید استان بارگذاری شده و در دسترس است که میتواند به عنوان یک مرجع اسنادی بسیار خوب مورد استفاده قرار گیرد. همچنین یک بازی با محوریت جنگ دوازده روزه در این بنیاد ساخته شده و به محض تکمیل و توسعه، تجاریسازی میشود.
وی گفت: تهیه و ارائه نمایش صحنهای «آخرین تاریان»، نمایش خیابانی «قهرمانهای کوچک» و سرود باکلام «ای شهید» از دیگر آثار هنری بوده که با حمایت بنیاد در دست تولید است.
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