به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پورعلی‌اکبر، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، در حاشیه اولین روز از برگزاری چهل‌ویکمین کنگره رادیولوژی ایران در مرکز همایش‌های ایران مال، با عنوان این مطلب که رادیولوژی امروز صرفاً ابزاری برای تشخیص بیماری نیست، گفت: رادیولوژی به یکی از ارکان مهم پزشکی مدرن در تشخیص زودهنگام بیماری‌ها تبدیل شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، به کاربردهای تصویربرداری در بیماری‌های قلبی‌ عروقی، اشاره کرد و افزود: سی‌تی آنژیوگرافی کرونر و بررسی میزان کلسیم عروق کرونر، در افراد و شرایط مناسب، می‌توانند به شناسایی زودهنگام آترواسکلروز کمک کنند. این اطلاعات می‌توانند در ارزیابی خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی و برنامه‌ریزی برای اقدامات پیشگیرانه و درمانی دقیق‌تر مؤثر باشند.

پورعلی‌اکبر، ماموگرافی را نیز یکی از روش‌های مهم در غربالگری سرطان پستان دانست و گفت: شناسایی زودهنگام ضایعات می‌تواند امکان تشخیص و درمان به‌ موقع را فراهم کند و در نهایت بر روند بیماری و کیفیت زندگی افراد تأثیر بگذارد.

وی تأکید کرد: انتخاب روش تصویربرداری باید هدفمند و با مشورت پزشک انجام شود تا متناسب با شرایط هر فرد، عوامل خطر و نیازهای تشخیصی او باشد. استفاده به‌ موقع و مناسب از روش‌های تصویربرداری می‌تواند به انتخاب مسیرهای درمانی مؤثرتر، افزایش طول عمر و حفظ کیفیت زندگی کمک کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در ادامه با عنوان این مطلب که آینده رادیولوژی متحول‌ شده است، گفت: استفاده از روش‌های مختلف تصویربرداری و بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌تواند به بهبود تشخیص بیماری‌ها، انتخاب مسیر درمان بیماران کمک کند.

وی در ادامه به برخی از موضوعات مورد بحث در کنگره امسال، اشاره کرد و افزود: تصویربرداری قلب و تصویربرداری دوران بارداری، دو محور ویژه کنگره امسال است که با توجه به گسترش دانش قلب و عروق و اهمیت آن در پزشکی امروز، مورد توجه قرار گرفته است.