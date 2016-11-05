۲میلیون و ۳۲۰ هزار تن محصولات زراعی وباغی در هرمزگان تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، عزیزسیدی بیان داشت: سالیانه حدود ۳۹۰هزارتن گوجه فرنگی تولید می شود که از این میزان ۲۳۵هزارتن قابلیت صادرات دارد.همچنین در خصوص محصول پیاز با تولید ۲۸۰هزارتن در سال،با نگاه صادرات محور میتوان ۲۵۲هزارتن از آن را صادر کرد.

سیدی با اشاره به اینکه سالیانه در استان محصولاتی همچون بادمجان به میزان ۳۵۹هزار تن، سیب زمینی ۲۱هزار تن، هندوانه ۲۴۳هزار تن تولید می شود، تصریح کرد: با برنامه ریزی مناسب می توان سالیانه ۱۴۴هزار تن بادمجان، ۱۲هزارتن سیب زمینی و ۱۷۰هزار تن هندوانه را به بازار های هدف صادر کرد.

این مقام مسئول کمبود صنایع بسته بندی مناسب محصولات کشاورزی و درجه بندی و سورت کردن محصولات، عدم آگاهی کشاورزان از نیازهای بازارهای جهانی، عدم وجود تشکل ها واتحادیه های منسجم تولیدی و صادراتی، از مهمترین مشکلات سد راه صادرات محصولات کشاورزی برشمرد و اظهارداشت: بخش محصولات باغی ظرفیت بالقوه ای برای صادرات دارد بطوری که هرسال ۸هزار و ۸۰۰تن پرتقال درجه یک به ارزش ۲۲۰میلیارد ریال، ۴۰هزارتن نارنگی به ارزش ۳۲۰میلیارد ریال، ۳هزار و ۵۰۰تن لیموترش لیبسون به ارزش ۱۷میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال و ۲۵هزار تن خرمای پیارم درجه یک به ارزش ۷۵میلیارد ریال قابلیت صادرات دارد.

سیدی با اشاره به ظرفیت های تولیدی بخش دام و طیور استان نیز اظهارداشت: هرمزگان با داشتن ۳۳۰واحد مرغداری با ظرفیت ۶میلیون و ۷۵۲هزار و ۹۷۰قطعه جوجه در هر دوره قابلیت صادرات حدود ۵هزار و ۶۰۰تن گوشت مرغ را دارد.

وی اضافه کرد: استان هرمزگان سالیانه ۷ هزار تن گوشت قرمز، ۲۷هزارتن شیر و ۱۱۲تن عسل تولید می کند.

سیدی عنوان کرد : یکی دیگر از ظرفیت های بخش کشاورزی استان در راستای صادرات حوزه شیلات و پرورش انواع آبزیان است .

سیدی افزود: سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در راستای اقتصادی کردن بخش کشاورزی و ایجاد کشاورزی پایدار اقداماتی همچون راه اندازی باراندازهای فروش و صادرات محصولات کشاورزی در کهورستان بندرخمیر و در منطقه دمشهر میناب، حضور در نمایشگاههای بین المللی با هدف شناخت نیاز بازارهای جهانی و انعقاد قراردادهمکاریهای دوجانبه با استان اورلوفسک روسیه را انجام داده است و تشکیل اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی را در دستور کار خود قرار داده است.