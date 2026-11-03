به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن یوم‌ الله سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، این روز را یادآور سه واقعه تاریخی و سرنوشت‌ ساز در مسیر مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی دانست.

در این بیانیه با اشاره به تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ به دلیل مخالفت با قانون کاپیتولاسیون، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ آمده است: این سه واقعه تاریخی، نماد ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی و دخالت‌های استکبار جهانی است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به تداوم سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، تأکید کرده است: تجاوزهای نظامی، تحریم‌ها، تهدیدها و اقدامات تروریستی دشمنان در سال‌های اخیر، ماهیت سلطه‌طلبانه آنان را بیش از گذشته آشکار کرده است.

در ادامه این بیانیه، با اشاره به جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان و شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان، زنان و کودکان بی‌گناه، از جمله دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، آمده است: دشمنان برای مقابله با استقلال و پیشرفت ایران اسلامی از هیچ اقدام جنایتکارانه‌ای دریغ نمی‌کنند.

این بیانیه همچنین با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی در پی جنایت تروریستی و تجاوزکارانه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی تصریح کرده است: این جنایت نه‌تنها اراده ملت ایران را تضعیف نکرد، بلکه عزم ملی برای پاسداری از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور و استمرار مسیر انقلاب اسلامی را مستحکم‌تر ساخت.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در بخش دیگری از این بیانیه، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، از مردم مؤمن و انقلابی استان، به‌ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان دعوت کرده است با حضور آگاهانه و پرشور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، وحدت دینی، انسجام ملی و وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» صبح چهارشنبه ۱۳ آبان در سراسر استان برگزار می‌شود.

این مراسم در شهر رشت از ساعت ۹ صبح و از سه مسیر به سمت میدان شهدای ذهاب (شهرداری) انجام خواهد شد.

مسیر نخست از سپاه پاسداران، میدان فرهنگ و خیابان امام خمینی (ره)، مسیر دوم از دانشکده علوم پایه، خیابان نامجو، چهارراه قدس و خیابان امام خمینی (ره) و مسیر سوم از مسجد الفتح چمارسرا، خیابان طالقانی و خیابان علم‌الهدی تعیین شده است.

بر اساس این بیانیه، مراسم پایانی راهپیمایی در میدان شهدای ذهاب با سخنرانی حشمت‌الله قنبری، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام، برگزار خواهد شد.