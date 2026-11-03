به گزارش خبرنگار مهر، حسن صیاد زمردی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: پرداخت مالیات یکی از مسائل مهم اقتصادی تلقی می‌گردد که در صورت عدم‌ توجه کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

وی از تمدید ارائه اظهارنامه مالیاتی سال جاری تا پایان آبان خبر داد و گفت: طی شرایط جنگی مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان‌ مشاغل تا پایان آبان ماه تمدید شد.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اشاره به جزئیات ماده ۱۰۰ تصریح کرد: در شرایط عادی صاحبان مشاغل سالانه به ارائه اظهارنامه می‌پردازند اما مشاغل خرد که تا سقف ۷۲ میلیارد تومان درآمد دارند می‌توانند در قالب ماده ۱۰۰ از تسهیلات ویژه استفاده کنند.

صیاد زمردی هدف از اجرای ماده ۱۰۰ را حمایت از جامعه دانست و افزود: طبق این ماده، مودیان مالیاتی فارغ از ارائه مدارک و صورتحساب‌های مالی می‌توانند از طریق سامانه اقدام به پرداخت مالیات با اِعمال تخفیف نمایند.

وی به تشریح طرح نشان‌دار کردن مالیات در سه سال اخیر اشاره و عنوان کرد: نشان‌دار کردن مالیات در واقع انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات توسط مودیان مالیاتی است که با تسهیل امور، سبب‌ساز توسعه و پیشرفت استان خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اشاره به اجرای ۵۵ پروژه در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات بیان کرد: مودیان می‌توانند با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خویش در حوزه‌های مختلف عمرانی، درمانی، محرومیت‌زدایی و ... مشارکت داشته باشند.

صیاد زمردی در پایان بیان کرد: سامانه ۱۵۲۶ به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت نظرات، انتقادات و شکایات مردمی است.