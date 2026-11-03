به گزارش خبرگزاری مهر به نفل از تک کرانچ، برخی از کاربران بات گراک طی روزهای گذشته با اتفاقی عجیب و غیرمنتظره روبه‌رو شدند. آنها متوجه شدند حتی با وجود اینکه در طول شب از هوش مصنوعی عاملی شرکت اسپیس‌ایکس استفاده نکرده بودند، سهمیه مجاز استفاده هفتگی‌شان به‌طور ناگهانی به پایان رسیده است.

برخی کاربران در شبکه اجتماعی ایکس گزارش دادند میزان مصرف آنها بدون هیچ‌گونه استفاده‌ای، از ۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌ایکس، روز یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأیید کرد این اتفاق ناشی از اختلال فنی یا باگ نرم‌افزاری نبوده است.

او در پاسخ به پرسش یکی از کاربران نوشت: هزینه ارائه خدمات بات گراک در مقایسه با درآمدی که ایجاد می‌کرد، به سطحی رسیده بود که ادامه آن از نظر اقتصادی قابل‌تحمل نبود.

ماسک تاکنون در صفحه اصلی خود در شبکه اجتماعی ایکس به‌طور مستقیم درباره این موضوع توضیحی نداده ، اما همچنان به تبلیغ قابلیت‌های بات گراک ادامه می‌دهد و از جمله مدعی شده که این هوش مصنوعی می‌تواند به کاربران در خرید هدیه برای اعضای خانواده‌شان کمک کند.

بات گراک به‌عنوان یکی از موفقیت‌های شرکت تازه‌وارد اسپیس‌ایکس به بازار سهام معرفی شده است. این شرکت ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد که کسب‌وکار هوش مصنوعی اکنون ۵۲ درصد از درآمد کل شرکت را تشکیل می‌دهد.

بخش هوش مصنوعی اسپیس‌ایکس که نام آن به ابر هوش تغییر یافته، در واقع موفق شده به سود ۴۳۱ میلیون دلاری دست پیدا کند.

چنین دستاوردی در صنعت هوش مصنوعی اتفاقی نسبتا کم‌سابقه محسوب می‌شود، چراکه بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه همچنان با هزینه‌های سنگین و چالش سودآوری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.