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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

هوش مصنوعی گراک رقیب کریستوفر نولان شد

هوش مصنوعی گراک رقیب کریستوفر نولان شد

سه ماه پس از آنکه ایلان ماسک اعلام کرد گراک یک نسخه کامل و از نظر تاریخی دقیق سینمایی از «اودیسه» را می سازد، یک کلیپ ۷ دقیقه ای منتشر شده که «قسمت یک از سریال اودیسه ما» نامیده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، ماسک قبلا به فیلم «اودیسه» ساخت کریستوفر نولان به دلیل هنرپیشگان غیر سفید پوست آن تاخته بود. این درحالی است که نولان از بسیاری جهات، نقطه مقابل ماسک به شمار می‌رود. در حالی که ایلان ماسک مدیرعامل اسپیس‌ایکس و تسلا، به‌شدت از ایده ایجاد مراکز داده در فضا تبلیغ می‌کند و پیوسته محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی منتشر می‌کند، نولان خود را فردی شکاک نسبت به فناوری توصیف کرده و اظهار کرده بود پیش از ظهور هوش مصنوعی، هرگز فناوری‌ ندیده بود که تا این اندازه و به‌طور کامل از سوی عموم مردم رد شده باشد.

هرچند فیلم اودیسه ساخت نوبلان از جلوه های ویژه متعددی استفاده کرده اماویژگی اصلی آن فیلمسازی عملیاتی بود که درشش کشور انجام شد. این فیلم پس از عرضه در سینماها بسیار موفق بود.

نسخه هوش مصنوعی گراک از اودیسه که با همکاری واندر استودیوز و دو واکربه عنوان کارگردان ساخته شده، را اکنون می توان تماشا کرد. آنچه این ویدئو کم داشت حس هنری، الهام یا توجه انسانی بود. داستانِ پیش‌زمینه‌ای فیلم که از طریق صدای راوی روایت می‌شود، انگار تمامی ندارد، تا اینکه سرانجام جای خود را به چهره‌هایی می‌دهد که یکی پس از دیگری ظاهر می‌شوند و دیالوگ‌هایی تصنعی و نچسب بر زبان می‌آورند.

کد مطلب 6990114
شیوا سعیدی

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