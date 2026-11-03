به گزارش خبرگزاری مهر، نادر زینالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز، با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری گفت: تبدیل البرز از یک معبر ترانزیتی به مقصدی ماندگار برای گردشگران، نیازمند جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت فعال بخش خصوصی است.

وی اظهار کرد: گردشگری در صورت برنامه‌ریزی هدفمند و استفاده درست از ظرفیت‌های موجود، می‌تواند به خلق ثروت، ارزآوری، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان منجر شود.

وی افزود: در همین راستا، ۷۷ موافقت اصولی سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری صادر شده است تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران و توسعه تأسیسات گردشگری در استان فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی البرز، احداث هتل‌ها، مجتمع‌های تفریحی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی را از زمینه‌های مهم سرمایه‌گذاری دانست و گفت: توسعه این زیرساخت‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت اقامت و خدمات‌رسانی به گردشگران، به رونق کسب‌وکارهای مرتبط و اشتغال جوانان بومی کمک می‌کند.

زینالی تأکید کرد: البرز نباید صرفاً مسیر عبور مسافران باشد، بلکه باید با تقویت امکانات اقامتی و تفریحی به مقصدی برای توقف و اقامت گردشگران تبدیل شود.