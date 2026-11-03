به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: در راستای اجرای مصوبه شورای عالی مسکن و با هدف حمایت از ساخت‌وساز بخش خصوصی، امکان بهره‌مندی مالکان از تسهیلات ساخت مسکن خودمالکی برای تکمیل واحدهای مسکونی نیمه‌تمام فراهم شده است؛ تسهیلاتی که دریافت آن به سپرده‌گذاری متقاضیان نیاز ندارد و می‌تواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز مالکان برای تکمیل واحدهای مسکونی را تأمین کند.

پرداخت تسهیلات ساخت به واحدهای مسکونی نیمه‌تمام به‌عنوان یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی این وزارتخانه در بخش مسکن دنبال می‌شود. این برنامه در کنار سایر سیاست‌ها از جمله تسریع در روند ساخت، تکمیل و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن، اجرای طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان با عنوان «طرح آشیان»، تأمین زمین و مسکن در قالب طرح جوانی جمعیت و واگذاری اراضی شهری و روستایی در دستور کار قرار دارد.

دامنه شمول تسهیلات خودمالکی

براساس اطلاعات اعلام‌شده درباره این طرح، حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام متعلق به بخش خصوصی در سراسر کشور، شامل واحدهای شخصی‌ساز و انبوه‌ساز، مشمول این برنامه حمایتی هستند. این آمار براساس برآوردهای انجام‌شده از تعداد واحدهای مسکونی نیمه‌تمام کشور اعلام شده است.

اجرای این طرح با هدف حمایت از تداوم فعالیت‌های ساختمانی، کمک به تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و افزایش ظرفیت عرضه مسکن در کشور پیش‌بینی شده است.

تسهیلات ساخت مسکن خودمالکی صرفاً به احداث واحدهای مسکونی جدید محدود نمی‌شود و مالکان واجد شرایط می‌توانند براساس ضوابط مربوط، علاوه بر ساخت مسکن در زمین‌های شخصی، برای تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام نیز درخواست دریافت تسهیلات ثبت کنند.

همچنین براساس توضیحات ارائه‌شده درباره این تسهیلات، شروط چهارگانه متداول در برخی طرح‌های حمایتی مسکن، از جمله شرط مربوط به فرم «ج» سبز، در ارزیابی متقاضیان این نوع تسهیلات ملاک عمل قرار نمی‌گیرد. با این حال، احراز مالکیت و رعایت ضوابط بانکی و مقررات مربوط به ساخت‌وساز، مطابق دستورالعمل اجرایی طرح، ضروری است.

سقف تسهیلات ساخت مسکن خودمالکی در شهرهای مختلف

براساس سقف‌های اعلام‌شده برای تسهیلات ساخت مسکن خودمالکی، میزان وام در مناطق مختلف کشور متناسب با موقعیت جغرافیایی و جمعیت شهرها تعیین شده است.

بر این اساس، سقف تسهیلات ساخت مسکن خودمالکی در شهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین متقاضیان در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، به‌جز تهران، می‌توانند از تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی بهره‌مند شوند.

سقف این تسهیلات در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرستان‌ها ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

مکاتبه وزارت راه برای افزایش سقف تسهیلات

در همین حال، وزارت راه و شهرسازی موضوع افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن خودمالکی تا ۸۵۰ میلیون تومان را از طریق مکاتبه و رایزنی با بانک مرکزی پیگیری کرده است. افزایش این مبالغ منوط به طی مراحل تصویب و اعلام تصمیم نهایی از سوی بانک مرکزی خواهد بود.

دریافت تسهیلات یادشده مستلزم سپرده‌گذاری نیست؛ با این حال، متقاضیان باید تضامین و مدارک موردنیاز بانک عامل را مطابق ضوابط اعتباری ارائه کنند. بنابراین، ثبت درخواست در سامانه به‌تنهایی به معنای تأیید نهایی یا پرداخت قطعی تسهیلات نخواهد بود.

نحوه ثبت درخواست در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن

متقاضیان برای پیگیری و ثبت درخواست تسهیلات می‌توانند به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند و بخش مربوط به تسهیلات ساخت مسکن نیمه‌تمام را انتخاب کنند.

پس از ثبت اطلاعات و بررسی درخواست بر اساس ضوابط اجرایی، در صورت تأیید، متقاضی برای طی مراحل تشکیل پرونده و ادامه فرایند پرداخت به بانک عامل معرفی یا هدایت می‌شود. تکمیل مدارک، احراز شرایط و ارائه تضامین موردنیاز نیز مطابق مقررات بانک عامل انجام خواهد شد.

متقاضیان لازم است فهرست بانک‌های فعال و شرایط پرداخت را از طریق سامانه یا مراجع رسمی مربوط بررسی کنند.

حمایت از تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و افزایش عرضه مسکن

تسهیلات ساخت مسکن خودمالکی با فراهم‌کردن امکان تأمین مالی برای مالکان زمین و ساختمان‌های نیمه‌تمام، می‌تواند به تسریع روند تکمیل پروژه‌های متوقف‌شده یا کندشده کمک کند. استفاده از ظرفیت واحدهایی که بخشی از هزینه ساخت آن‌ها پیش‌تر تأمین شده است، همچنین می‌تواند در افزایش عرضه مسکن و بهره‌برداری مؤثرتر از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش خصوصی نقش داشته باشد.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط و مراحل ثبت درخواست، می‌توانند به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند و اطلاعیه‌ها و دستورالعمل‌های رسمی مربوط را ملاک عمل قرار دهند.