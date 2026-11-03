به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به دبیران کل فدراسیون‌های عضو، از تصمیم کمیته برگزاری رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ برای تغییر زمان برگزاری این مسابقات خبر داد.

کمیته برگزاری جام ملت‌های آسیا در نشست خود در تاریخ سوم نوامبر تصمیم گرفت زمان برگزاری این رقابت‌ها را تغییر داده و مسابقات را از ۲۳ دسامبر ۲۰۲۷ تا ۲۱ ژانویه ۲۰۲۸ برگزار کند. این تصمیم قرار است در نشست آتی کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ به تأیید نهایی برسد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه، کنفدراسیون فوتبال آسیا ضمن قدردانی از حرفه‌ای‌گری و آمادگی فدراسیون‌های عضو برای حضور در این رقابت‌ها، اعلام کرده است که مدیریت کنفدراسیون با همکاری کمیته محلی برگزاری مسابقات و مراجع ذی‌ربط، تحولات منطقه‌ای را به‌صورت مستمر رصد کرده است.

بر اساس توضیحات AFC، شرایط و تحولات جاری منطقه‌ای، نگرانی‌های عملیاتی و عدم قطعیت‌های موجود، همچنین پیچیدگی‌های لجستیکی و اختلالات احتمالی در سفر عوامل و تیم‌های حاضر در مسابقات، از جمله دلایل اتخاذ این تصمیم بوده است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین تأکید کرده است که با وجود بررسی راهکارهای مختلف برای برگزاری مسابقات در زمان‌بندی قبلی، حفظ سلامت و رفاه تمامی تیم‌های شرکت‌کننده، امکان‌پذیری سفرها، اجرای موفق تعهدات تجاری و تلویزیونی و فراهم‌سازی شرایط مطلوب برای تمامی تیم‌ها، شرکا، عوامل اجرایی و هواداران بین‌المللی در اولویت قرار دارد.

AFC، تغییر زمان برگزاری این رقابت‌ها فرصت لازم را برای مدیریت کنفدراسیون و کمیته محلی برگزاری فراهم می‌کند تا راهکارهای جامع‌تری برای مدیریت شرایط و برگزاری مسابقات در بهترین وضعیت ممکن اتخاذ شود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که اطلاعات و به‌روزرسانی‌های بعدی درباره روند اجرایی مسابقات در زمان مقتضی به فدراسیون‌های عضو اطلاع‌رسانی خواهد شد.