به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در چهارمین دیدار خود در فصل جاری لیگ نخبگان آسیا، شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه بین‌المللی شهر بصره عراق به مصاف تیم الشمال قطر می‌رود؛ مسابقه‌ای که برای شاگردان سهراب بختیاری‌زاده از اهمیت زیادی برخوردار است و آبی‌پوشان امیدوارند با کسب سه امتیاز آن، شرایط خود را در جدول رقابت‌های آسیایی بهبود ببخشند.

استقلال فصل جاری رقابت‌های آسیایی را با نتایج قابل قبولی آغاز کرد و توانست برابر دو نماینده فوتبال قطر، یعنی السد و الغرافه، به پیروزی برسد. با این حال، آبی‌پوشان در هفته گذشته مقابل شباب‌الاهلی امارات قرار گرفتند و با نتیجه ۲ بر صفر شکست خوردند تا نخستین ناکامی خود را در این رقابت‌ها تجربه کنند. حالا استقلال در شرایطی برابر الشمال قرار می‌گیرد که این تیم سومین نماینده فوتبال قطر در مسیر آسیایی آبی‌ها محسوب می‌شود و شاگردان بختیاری‌زاده برای کسب سومین پیروزی خود برابر تیم‌های قطری، کار دشواری پیش رو خواهند داشت.

الشمال در فصل جاری از بازیکنان مطرح و باتجربه‌ای در ترکیب خود بهره می‌برد که حضور چهره‌هایی همچون عبدالکریم حسن، مدافع سابق پرسپولیس، بغداد بونجاح، مهاجم الجزایری و ریاض محرز، ستاره سابق منچسترسیتی، بر جذابیت این مسابقه افزوده است. بونجاح و محرز از جمله بازیکنانی هستند که می‌توانند در خط حمله نماینده قطر برای مدافعان استقلال دردسرساز شوند و آبی‌پوشان برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید مراقب مهره‌های هجومی حریف باشند.

تورانیان غایب سفر استقلال؛ آشورماتوف به ترکیب اصلی نمی‌رسد

سامان تورانیان تنها بازیکنی است که کاروان استقلال را در سفر به عراق همراهی نکرده است. همچنین رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی آبی‌پوشان، به دلیل مصدومیت در این مسابقه استراحت خواهد کرد و قرار است بازیکن دیگری در ترکیب اصلی جای او را بگیرد. به این ترتیب، استقلال در دیدار مقابل الشمال دو بازیکن خود را در اختیار نخواهد داشت و کادر فنی باید برای پر کردن جای خالی آن‌ها تصمیم‌گیری کند.

علاوه بر این دو بازیکن، ابراهیما کولیبالی نیز دیگر غایب این مسابقه به دلیل مصدومیت است. بنابراین سامان تورانیان، رستم آشورماتوف و ابراهیما کولیبالی سه بازیکنی هستند که به دلیل آسیب‌دیدگی نمی‌توانند در این دیدار به میدان بروند.

بازیکنان مشترک استقلال و الشمال؛ از بیانی تا امید ابراهیمی

دو تیم استقلال و الشمال در سال‌های گذشته بازیکنان مشترکی داشته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به شاهرخ بیانی، میثم مجیدی، بختیار رحمانی و امید ابراهیمی اشاره کرد. این چهار بازیکن سابقه حضور در استقلال و الشمال را در کارنامه خود دارند.

همچنین علی جوکار، احمد دور صابری و خلید محمودی دیگر بازیکنان ایرانی هستند که در مقاطع مختلف سابقه حضور در تیم الشمال را داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، بازیکنان ایرانی نیز در ترکیب نماینده فوتبال قطر حضور داشته‌اند.

۲۰ بازیکن خارجی در ترکیب الشمال؛ استقلال با سه لژیونر

یکی از نکات قابل توجه درباره ترکیب الشمال، تعداد بالای بازیکنان خارجی این تیم است. بر اساس اطلاعات موجود، ۲۰ بازیکن خارجی در فهرست این تیم حضور دارند و ریاض محرز، بغداد بونجاح، تیاگو سیلوا، الکس کویادو، پابلو ماری، جیسون موریو و وسلی سعید از شاخص‌ترین چهره‌های خارجی این تیم به شمار می‌روند.

در سوی مقابل، استقلال سه بازیکن خارجی در ترکیب خود دارد و در این مسابقه باید برابر تیمی قرار بگیرد که از نظر تعداد بازیکنان خارجی، شرایط متفاوتی دارد. همچنین عبدالکریم حسن، مدافع چپ سابق پرسپولیس، یکی دیگر از چهره‌های آشنای حاضر در ترکیب الشمال است که سابقه حضور در فوتبال ایران را دارد.

عملکرد متفاوت دو تیم در پنج بازی اخیر

نگاهی به نتایج پنج مسابقه اخیر دو تیم نشان می‌دهد که استقلال و الشمال با شرایطی متفاوت پا به این دیدار می‌گذارند. الشمال در پنج بازی گذشته خود موفق به کسب یک پیروزی شده و دو شکست و دو تساوی را نیز تجربه کرده است. در مقابل، استقلال در همین تعداد مسابقه دو بار به پیروزی رسیده، دو دیدار را با نتیجه تساوی به پایان رسانده و یک شکست داشته است.

این آمار نشان می‌دهد که هر دو تیم در هفته‌های اخیر فراز و نشیب‌هایی داشته‌اند، اما استقلال از نظر تعداد پیروزی‌ها شرایط بهتری نسبت به حریف قطری خود دارد.

داور ازبکستانی برای نخستین بار الشمال را قضاوت می‌کند

قضاوت دیدار استقلال و الشمال بر عهده عسکر ناجافالیف، داور ۳۲ ساله ازبکستانی، خواهد بود. این داور تاکنون یک مسابقه از تیم ملی زیر ۲۰ سال ایران را قضاوت کرده که در آن دیدار، ملی‌پوشان کشورمان به پیروزی رسیده‌اند.

ناجافالیف تاکنون سابقه قضاوت برای تیم‌های قطری را نداشته است و مسابقه استقلال و الشمال نخستین تجربه داوری او برای نماینده فوتبال قطر خواهد بود. به این ترتیب، این داور ازبکستانی در حالی سوت آغاز مسابقه را به صدا درمی‌آورد که پیش از این تجربه قضاوت برای الشمال را نداشته است.

الشمال در آسیا بهتر از لیگ ستارگان قطر نتیجه گرفته است

نماینده فوتبال قطر در فصل جاری لیگ نخبگان آسیا عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته است از سه مسابقه گذشته خود یک پیروزی و دو تساوی به دست آورد. با این حال، شرایط این تیم در رقابت‌های داخلی به همین اندازه مطلوب نبوده است.

الشمال از هشت مسابقه خود در لیگ ستارگان قطر تنها ۹ امتیاز کسب کرده و در جایگاه نهم جدول ۱۲ تیمی این رقابت‌ها قرار دارد. این در حالی است که استقلال در لیگ برتر ایران نیز شرایط نسبتاً خوبی را تجربه می‌کند و شاگردان سهراب بختیاری‌زاده با کسب ۲۰ امتیاز و در حالی که یک بازی بیشتر از پرسپولیس انجام داده‌اند، در رتبه چهارم جدول قرار دارند.

با توجه به شرایط دو تیم در رقابت‌های داخلی و آسیایی، استقلال امیدوار است با استفاده از فرصت‌های خود و کنترل مهره‌های تأثیرگذار الشمال، سومین پیروزی‌اش برابر نمایندگان فوتبال قطر را به دست آورد و شکست هفته گذشته مقابل شباب‌الاهلی را جبران کند. در مقابل، الشمال نیز برای ادامه روند قابل قبول خود در لیگ نخبگان آسیا به دنبال کسب امتیاز از این مسابقه خواهد بود.