به گزارش خبرنگار مهر، تعویق یکساله جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ علاوه بر تغییر در تقویم مسابقات فوتبال قاره، برنامه لیگ حرفه‌ای عربستان را نیز تحت تأثیر قرار داده و آینده تعدادی از سرمربیان تیم‌های ملی را با ابهام مواجه کرده است. مربیانی که قرارداد برخی از آنها پیش از زمان جدید برگزاری این رقابت‌ها به پایان می‌رسد.

روزنامه الشرق الاوسط نوشت: لیگ حرفه‌ای عربستان تصمیم به تعویق دیدارهای هفته سیزدهم این مسابقات گرفت. این تصمیم در چارچوب بازنگری جامع برای توزیع دوباره مسابقات باقی‌مانده فصل و در پی تغییرات ایجادشده در تقویم ورزشی اتخاذ شده است.

مسئولان لیگ حرفه‌ای عربستان اعلام کردند این بازنگری با هدف ایجاد توازن بیشتر در برنامه مسابقات، اختصاص زمان کافی برای ریکاوری و بازتوانی بازیکنان و استفاده از فرصت زمانی ایجادشده در پی انتقال جام ملت‌های آسیا به تاریخ جدید صورت می‌گیرد تا روند برگزاری دیدارها بار دیگر مورد ارزیابی قرار بگیرد.

همچنین قرار است کارگاهی با حضور نمایندگان باشگاه‌ها برگزار شود تا درباره نحوه توزیع مسابقات باقی‌مانده و ملاحظات مرتبط با تقویم رقابت‌ها بحث و تبادل نظر شود. در این نشست، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای باشگاه‌ها دریافت خواهد شد و پس از نهایی شدن برنامه جدید، تاریخ برگزاری مسابقات با هماهنگی نهادهای مرتبط اعلام می‌شود.

از سوی دیگر، تعویق جام ملت‌های آسیا پرونده آینده سرمربیان تیم‌های ملی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با تغییر زمان برگزاری این رقابت‌ها به دسامبر ۲۰۲۷، قرارداد تعدادی از مربیان پیش از آغاز مسابقات به پایان می‌رسد؛ در حالی که فدراسیون‌های مربوطه قصد داشتند پس از پایان جام ملت‌های آسیا در فوریه ۲۰۲۷ درباره ادامه همکاری با این مربیان تصمیم‌گیری کنند.

یکی از مهم‌ترین این پرونده‌ها به «جورجیوس دونیس»، سرمربی یونانی تیم ملی عربستان، مربوط می‌شود که قراردادش در ژوئن ۲۰۲۷ به پایان خواهد رسید. دونیس قرار بود تیم ملی عربستان را در جام ملت‌های آسیا با زمان‌بندی قبلی هدایت کند، اما تغییر زمان مسابقات، شرایط ادامه همکاری با او را با ابهام روبه‌رو کرده است.

پیش از این منابع روزنامه الشرق الاوسط در ماه اکتبر از توافق اولیه با روبرتو مارتینز سرمربی اسپانیایی، برای هدایت تیم ملی عربستان به مدت چهار سال و با دستمزد سالانه حدود ۱۳ میلیون یورو خبر داده بودند. مارتینز در جریان مذاکرات با هدایت تیم ملی عربستان موافقت کرده بود و در انتظار دریافت چراغ سبز نهایی برای تکمیل توافق بود.

با این حال یک منبع در فدراسیون فوتبال عربستان در آن زمان توافق رسمی با مارتینز را تکذیب و بر ادامه فعالیت دونیس تأکید کرده بود. منابع موثق نیز اعلام کرده بودند که توافق احتمالی با سرمربی اسپانیایی به دوره پس از جام ملت‌های آسیا بر اساس زمان‌بندی قبلی این مسابقات مشروط بوده است.

دیدیه دشان سرمربی پیشین تیم ملی فرانسه نیز از دیگر گزینه‌هایی بود که از طریق واسطه‌ها به فدراسیون فوتبال عربستان پیشنهاد شد، اما این مذاکرات به تصمیم رسمی برای تغییر کادر فنی منجر نشد.

دونیس پس از قهرمانی با تیم ملی عربستان در بیست‌وهفتمین دوره جام خلیج فارس، موقعیت خود را تقویت کرد. عربستان در دیدار فینال این رقابت‌ها با نتیجه ۲ بر صفر امارات را شکست داد و به عنوان قهرمانی رسید. احتمال جایگزینی دونیس با مارتینز نیز با مخالفت‌هایی از سوی هواداران عربستانی در شبکه‌های اجتماعی همراه شد؛ هوادارانی که خواهان ادامه همکاری با سرمربی یونانی بودند و با اشاره به عملکرد مارتینز در تیم‌های ملی بلژیک و پرتغال، به‌ویژه در رقابت‌های بزرگ، از این گزینه انتقاد کردند.

در ژاپن نیز تعویق جام ملت‌های آسیا تصمیم‌گیری درباره آینده هاجیمه موریاسو را تحت تأثیر قرار داده است. طبق برنامه قبلی قرار بود موریاسو تا پایان جام ملت‌ها هدایت تیم ملی ژاپن را بر عهده داشته باشد و پس از آن گو اویوا جانشین او شود.

روزنامه کره‌ای «starnews» به نقل از نشریه ژاپنی «اسپونچی» گزارش داد که فدراسیون فوتبال ژاپن ممکن است با وجود تعویق مسابقات، همچنان اویوا را به عنوان سرمربی بعدی تیم ملی معرفی کند تا زمان آماده‌سازی او برای رقابت‌های پیش‌رو کاهش پیدا نکند. با این حال، یکی از مسئولان فنی فدراسیون ژاپن اعلام کرده است که هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.

در استرالیا نیز وضعیت تونی پوپوویچ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این سرمربی با وجود دریافت پیشنهاد تمدید قرارداد بلندمدت، تصمیم گرفته بود همکاری خود را تنها برای مدتی کوتاه و تا زمان برگزاری جام ملت‌های آسیا در تاریخ قبلی تمدید کند. خبرگزاری استرالیا در گزارشی که روزنامه «گاردین» منتشر کرده است، نوشت تعویق این رقابت‌ها ممکن است مذاکرات تازه‌ای را درباره تمدید قرارداد پوپوویچ با تیم ملی این کشور ضروری کند.

در کره جنوبی نیز فدراسیون فوتبال این کشور باید درباره آینده روبرتو مورنو سرمربی اسپانیایی تیم ملی، تصمیم‌گیری کند. مورنو به عنوان سرمربی موقت منصوب شده و قراردادش در ماه نوامبر جاری به پایان می‌رسد، هرچند امکان تمدید آن تا زمان برگزاری جام ملت‌های آسیا وجود دارد.

خبرگزاری «یونهاپ» گزارش داد که فدراسیون فوتبال کره جنوبی قصد داشت پس از برگزاری ۶ دیدار ملی، عملکرد مورنو را ارزیابی کند، اما تعویق جام ملت‌ها این فدراسیون را با ضرورت تصمیم‌گیری درباره آینده این مربی، بیش از یک سال پیش از زمان جدید برگزاری مسابقات، مواجه کرده است.

در عراق نیز ملاحظات مالی در تصمیم گراهام آرنولد سرمربی استرالیایی تیم ملی این کشور، برای تمدید قرارداد نقش داشته است. آرنولد با وجود دریافت پیشنهاد همکاری چهارساله، ترجیح داد قرارداد خود را تنها برای ۶ ماه تمدید کند. روزنامه ویتنامی «توی تری» گزارش داد قرارداد این مربی در فوریه ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد و مجموع دستمزد ماهانه اعضای کادر فنی او بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار دلار است.

تعویق جام ملت‌های آسیا همچنین بر وضعیت سرمربیان ویتنام، ازبکستان و کویت تأثیر گذاشته است. قرارداد کیم سانگ‌سیک، سرمربی کره‌ای تیم ملی ویتنام، در ابتدای سال ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد و قرارداد فابیو کاناوارو، سرمربی ایتالیایی ازبکستان، نیز تا اکتبر همان سال اعتبار دارد. در کویت هم قرارداد هلیو سوسا، سرمربی پرتغالی تیم ملی این کشور، در تابستان سال آینده به پایان خواهد رسید.

علاوه بر این موارد، وضعیت همکاری با بادو الزاکی در تیم ملی اردن و جولن لوپتگی در تیم ملی قطر نیز از دیگر پرونده‌هایی است که تحت تأثیر تغییر زمان برگزاری جام ملت‌های آسیا قرار گرفته است.