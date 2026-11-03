علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: محور کندوان و آزادراه تهران ـ شمال که به‌دلیل وقوع سیلاب مسدود شده بودند، با تلاش نیروهای راهداری بازگشایی شدند.

وی افزود: در حال حاضر تردد در این دو محور به‌صورت دوطرفه و بدون مشکل خاصی در جریان است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان گفت: ترافیک در محور هراز در محدوده چلاو تا بایجان نیمه‌سنگین گزارش شده و تردد در سایر راه‌های مواصلاتی استان عادی و روان است.

صادقی همچنین درباره شرایط جوی محورهای مازندران بیان کرد: مه‌گرفتگی در ارتفاعات جاده چالوس و سهستانک مشاهده می‌شود و در برخی از راه‌های استان نیز بارش باران جریان دارد.

وی از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و احتمال کاهش دید در محورهای کوهستانی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را حفظ کنند.