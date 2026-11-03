به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین نشست از سلسله‌برنامه‌های «قرار کتابخوانی» اداره‌کل، کتاب «آنچه در مدرسه به شما یاد نمی‌دهند» اثر آلن دوباتن، ترجمه توران عالی از سوی انتشارات کتاب‌سرای نیک، با حضور محمد نصیری؛ سرپرست اداره‌کل، معاونان، روسای ادارات و کارشناسان این اداره‌کل، معرفی و بررسی شد.

در این نشست، مهدی تاج‌الدین؛ سرپرست معاونت اداری و مالی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، به معرفی این اثر پرداخت و محورهای اصلی و دیدگاه‌های مطرح‌شده در کتاب را برای حاضران تشریح کرد.

مهدی تاج‌الدین؛ سرپرست معاونت اداری و مالی در معرفی اثر گفت: «آنچه در مدرسه به شما یاد نمی‌دهند» از آثار مجموعه «مدرسه زندگی» است که با نگاهی متفاوت به نظام آموزش رسمی، به بررسی فاصله میان آموخته‌های مدرسه و نیازهای واقعی انسان در زندگی می‌پردازد. این اثر بر این نکته تأکید دارد که آموزش‌های رسمی، با وجود تمرکز گسترده بر دانش و مهارت‌های تحصیلی، همواره پاسخگوی مسائل و چالش‌های زندگی فردی و اجتماعی نیستند.

وی با بیان اینکه دوباتن در این کتاب به موضوعاتی می‌پردازد که جای خالی آن‌ها در نظام آموزشی احساس می‌شود افزود: نویسنده معتقد است مفاهیم ضروری برای داشتن زندگی متعادل و رضایت‌بخش، از جمله مهارت‌های مرتبط با شناخت خود و مواجهه با مسائل زندگی، شایسته توجه بیشتری در فرایند آموزش هستند. از نگاه نویسنده، موفقیت تحصیلی لزوماً به معنای موفقیت در زندگی نیست و آنچه انسان برای زیستن بهتر نیاز دارد، فراتر از محفوظات و آموخته‌های کلاس درس است.

تاج الدین تصریح کرد: همه‌ی ما احساس کرده ایم که در دوران مدرسه، تمام وقت مشغول انجام تکالیف گوناگون و غیرمفید بوده‌ایم؛ بنابراین هیچ‌گاه از خود نپرسیده‌ایم که در مدرسه باید چه چیزهایی را بیاموزیم. رابطه برقرار کردن با دیگران، افزایش اعتماد به نفس، آغاز یک رابطه‌ی عاطفی و مواردی از این دست، همه و همه موضوعاتی حیاتی در زندگی ما هستند که در مدرسه به آن‌ها پرداخته نمی‌شود و همین، دلیل قدرتمندی است برای اینکه بسیاری از ما در زندگی واقعی خود دچار مشکلات متعددی شویم که از عهده‌ی حل آن‌ها برنیاییم؛ با خواندن این کتاب در هر سن و مقطعی باشید، دوباره خود را مشغول تأمل در باب مدرسه می‌بینید. تصویر واقعی از مدرسه را با تصویر آرمانی از آن مقایسه می‌کنید و شاید به این فکر بیفتید که باید برای تغییر آن و مناسبات پیرامونش تلاش کنید.

وی افزود: این کتاب که یکی از آثار مجموعه‌ مدرسه زندگی است به شما کمک می‌کند بتوانید مسیر روشن و مشخص خود را پیدا کنید. این کتاب مجموعه‌ای از ضروری‌ترین درس‌های ما است که با صراحت و انسانیت ارائه شده و موضوعاتی از عشق تا شغل، آسیب‌های دوران کودکی تا تنهایی را در بر می‌گیرد. «آنچه در مدرسه به شما یاد نمی‌دهند» را به تمام کسانی که برای خود و فرزندانشان به‌ دنبال شادی هستند پیشنهاد می‌کنیم.

گفتنی است آلن دوباتن، نویسنده و فیلسوف سوئیسی‌تبار ساکن بریتانیا، از چهره‌های شناخته‌شده در حوزه فلسفه کاربردی است که در آثار خود می‌کوشد مفاهیم فلسفی را به مسائل و تجربه‌های روزمره زندگی پیوند بزند. او با پرداختن به موضوعاتی همچون عشق، سفر، هنر، معماری و ادبیات، فلسفه را از فضای صرفاً دانشگاهی خارج کرده و به عرصه زندگی عادی انسان وارد می‌کند. دوباتن همچنین بنیان‌گذار مؤسسه «مدرسه زندگی» است؛ نهادی که با هدف آموزش موضوعات و مهارت‌های ضروری برای بهتر زیستن فعالیت می‌کند.

برگزاری نشست‌های «قرار کتابخوانی» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، ایجاد فرصت برای معرفی و تبادل نظر درباره کتاب‌های متنوع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فرهنگی کارکنان، در اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران دنبال می‌شود.