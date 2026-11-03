به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج حسین‌پور با گرامیداشت سیزدهم آبان، روز دانش آموز، گفت: برای برقراری نظم و امنیتِ ترافیکی، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی به شرح ذیل در شهر شهرکرد اعمال می‌شود.

وی افزود: پارک تمام وسایل نقلیه در مسیر راهپیمایی خیابان شریعتی از میدان بسیج تا اطراف مصلای بزرگ امام خمینی (ره) _ از ساعت هفت بامداد روز چهارشنبه سیزدهم آبان ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهور استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: از ساعت ۹ صبح چهارشنبه، تردد و توقف تمام وسایل نقلیه در مسیر راهپیمایی و خیابان‌های منتهی به مصلی امام خمینی (ره) (خیابان باهنر، شریعتی، خیابان طالقانی) ممنوع خواهد بود.

حسین‌پور ادامه داد: توصیه می‌شود رانندگان از پارک وسایل نقلیه خود جلوی درب پارکینگ منازل شهروندان خودداری کنند، به دلیل کمبود فضای پارکینگ‌ها از مردم خواسته می‌شود از وسایل نقلیه عمومی برای عزیمت به راهپیمایی استفاده کنند.

وی گفت: شهروندانی که منازل مسکونی آنها در مسیر راهپیمایی است نسبت به انتقال وسایل نقلیه خود به پارکینگ منازل و یا خارج از محدوده طرح اقدام کنند، با توجه به مسدود بودن مسیرهای منتهی به محل برگزاری راهپیمایی و به منظور جلوگیری از مشکلات ترافیکی، شهروندان و رانندگان، از مسیرهای جایگزین جهت تردد در سطح شهر استفاده کنند.