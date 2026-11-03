به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ضرورت کمک به رفع ناترازی برق، اظهار کرد: پیرو تأکیدات استاندار خراسان جنوبی و همراهی و پیگیری‌های معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر دستگاه های ذیربط اقدامات مؤثری برای تسهیل سرمایه‌گذاری، رفع موانع اجرایی و پیشبرد پروژه‌های نیروگاه خورشیدی در استان انجام شده که نتایج آن در روند اجرای طرح‌های این حوزه مشهود است.

وی بیان داشت: در حال حاضر ۴۸ مگاوات برق خورشیدی از محل سرمایه گذاری خارجی به شبکه متصل شده و پنج پروژه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۲۰ مگاوات نیز با سرمایه‌گذاری خارجی در استان در حال ساخت است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری مصوب این پنج پروژه بالغ بر ۴۶ میلیون و ۴۸۰ هزار دلار است که با بهره‌برداری از آن‌ها زمینه اشتغال ۱۹۰ نفر فراهم می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به جزئیات اشتغال‌زایی این طرح‌ها بیان کرد: از مجموع اشتغال پیش‌بینی‌شده، ۸۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۱۱۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.

پیشرفت پنج پروژه خورشیدی در استان

ذاکریان درباره آخرین وضعیت اجرای این پروژه‌ها گفت: نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در سرایان ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پروژه ۱۰ مگاواتی دیگر در این شهرستان نیز به پیشرفت ۱۵ درصدی رسیده است.

وی ادامه داد: نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در آرین شهر ۱۰ درصد، نیروگاه خورشیدی ۳۰ مگاواتی نهبندان ۶۰ درصد و نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی دیگر در نهبندان نیز ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

ذاکریان خاطرنشان کرد: هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط می‌تواند بسیاری از موانع احتمالی پیش روی سرمایه‌گذاران را برطرف کند و زمینه شتاب‌بخشی به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان را فراهم آورد.