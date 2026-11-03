به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه‌ نوشت: انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، امروز سه‌شنبه سوم نوامبر برابر با ۱۲ آبان برگزار می‌شود. آمریکایی‌ها امروز تعیین می‌کنند که کدام حزب در نیمه دوم دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور کنترل کنگره را در دست خواهد داشت؛ حزب فیل‌ها یا همان جمهوری‌خواهان یا اینکه حزب الاغ‌ها و همان دموکرات‌ها. در این انتخابات حدود ۲۱۰ میلیون رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده تصمیم خواهند گرفت که دونالد ترامپ در ادامه دوران ریاست‌جمهوری خود، از چه میزان قدرت برخوردار باشد. اگرچه نام دونالد ترامپ در برگه‌های رأی نیست، اما موضوع اصلی، کنترل کنگره آمریکاست؛ کنگره که از مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده، وظیفه تدوین قوانین آمریکا و نظارت بر هزینه‌های فدرال را بر عهده دارد. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا برای احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه در شرایط کنونی این کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و از دست دادن هر یک از مجلس‌ها می‌تواند پیامدهای بسیاری را برای جمهوری‌خواهان به همراه داشته باشد.

انتخابات میان‌دوره‌ای که در نیمه دوره چهارساله ریاست‌جمهوری آمریکا برگزار می‌شود، ترکیب کنگره را تعیین می‌کند؛ در این انتخابات، تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا به رقابت گذاشته می‌شوند. این آمار شامل انتخابات‌های ویژه در ایالت‌های فلوریدا و اوهایو برای پر کردن کرسی‌هایی است که با انتصاب مارکو روبیو، وزیر خارجه و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور خالی شده‌اند. همچنین رأی‌دهندگان در ۳۶ ایالت، فرمانداران خود را انتخاب خواهند کرد. هر یک از اعضای مجلس نمایندگان، نماینده یک حوزه انتخاباتی کنگره هستند و دوره‌های نمایندگی‌شان دو سال طول می‌کشد؛ در حالی که دوره سناتورها ۶ سال است. انتخابات میان‌دوره‌ای همچنین به‌طور گسترده‌ای به مثابه همه‌پرسی درباره عملکرد رئیس‌جمهور مستقر آمریکا تلقی می‌شود.

در انتخابات میان‌دوره‌ای، حزب رئیس‌جمهور همیشه بازنده است

به گفته تاد بلت، استاد مدیریت سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن، از سال ۱۹۴۶ تاکنون، حزب متبوع رئیس‌جمهور در انتخابات میان‌دوره‌ای به‌طور میانگین ۲۶ کرسی در مجلس نمایندگان و تعدادی کرسی در مجلس سنا را از دست داده است. علاوه بر کنگره و فرمانداران، رأی‌دهندگان قانون‌گذاران ایالتی و مقام‌های محلی را نیز انتخاب خواهند کرد. جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس اکثریت را در اختیار دارند؛ از دست دادن اکثریت در هر یک از این دو مجلس، به دموکرات‌ها این قدرت را می‌دهد که مانع تصویب قوانین مدنظر دولت ترامپ شوند و تحقیقاتی را درباره دولت ترامپ آغاز کنند. دموکرات‌ها برای به دست گرفتن کنترل کنگره، به کسب سه کرسی در مجلس نمایندگان و چهار کرسی در مجلس سنا نیاز دارند. اگر در مجلس سنا وضعیت ۵۰-۵۰ یا تساوی آرا پیش بیاید، کنترل همچنان در دست جمهوری‌خواهان باقی می‌ماند، زیرا ونس، معاون اول رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند با رأی خود تساوی را بشکند.

وضعیت در مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان، مجلس پایین‌دست کنگره آمریکا است؛ این مجلس ۴۳۵‌عضو دارد که هر کدام نماینده یک حوزه انتخابیه محلی هستند و برای دوره‌ای دو ساله انتخاب می‌شوند؛ بنابراین، تمام کرسی‌ها هر دو سال یک‌بار به رقابت گذاشته می‌شوند. کرسی‌ها بر اساس جمعیت میان ایالت‌ها توزیع می‌شوند که این امر مبتنی بر سرشماری است که هر ۱۰ سال یک‌بار انجام می‌گیرد. کالیفرنیا، پرجمعیت‌ترین ایالت، ۵۲ کرسی دارد، در حالی که کم‌جمعیت‌ترین ایالت‌ها، مانند وایومینگ و ورمونت، هر کدام دارای یک کرسی هستند. برای کسب اکثریت، یک حزب به ۲۱۸ کرسی نیاز دارد؛ در حال حاضر، جمهوری‌خواهان با ۲۱۸ کرسی در برابر ۲۱۴ کرسی دموکرات‌ها، کنترل مجلس نمایندگان را در دست دارند و یک نماینده مستقل نیز در کنار جمهوری‌خواهان قرار گرفته است.

وضعیت انتخابات سنا

سنا، مجلس علیای کنگره آمریکا است؛ برای ۱۰۰ عضو آن، دو نفر از هر ایالت صرف‌نظر از جمعیت در سطح ایالت انتخاب می‌شوند و برای دوره‌های ۶ ساله فعالیت می‌کنند و حدود یک‌سوم کرسی‌ها هر دو سال یک‌بار به رقابت گذاشته می‌شوند. امسال، ۳۳‌کرسی در انتخابات عادی، در کنار انتخابات ویژه در فلوریدا و اوهایو، به رقابت گذاشته می‌شوند. از ۳۵ کرسی مورد رقابت، جمهوری‌خواهان ۲۲ و دموکرات‌ها ۱۳ کرسی را در اختیار دارند؛ جمهوری‌خواهان در حال حاضر ۵۳ سناتور دارند. دموکرات‌ها ۴۵ کرسی دارند و دو نماینده مستقل نیز در کنار آنها قرار دارند که به بلوک دموکرات‌ها ۴۷ کرسی می‌دهد. دموکرات‌ها برای رسیدن به ۵۱ کرسی و به دست گرفتن کنترل، به چهار کرسی خالص نیاز دارند. جمهوری‌خواهان می‌توانند با ۵۰ کرسی کنترل را حفظ کنند، زیرا معاون رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند آرای مساوی را بشکند.

رقابت‌های سنا قابل ‌توجه است؛ برای پیروزی در سنا، دموکرات‌ها باید ۱۳ کرسی که از آن دفاع می‌کنند را حفظ کنند و کرسی‌های تحت کنترل جمهوری‌خواهان را تغییر دهند. به گفته تحلیلگران انتخاباتی، اگرچه دموکرات‌ها برای کسب اکثریت در مجلس سنا مسیری دشوارتر از به دست گرفتن کنترل مجلس نمایندگان پیش رو دارند، اما افزایش تعداد رقابت‌های نزدیک، شانس آنها را برای پیروزی در این مجلس بیشتر کرده است. هزینه زندگی در صدر نگرانی‌های رأی‌دهندگان آمریکایی قرار دارد؛ افزایش قیمت بنزین، هزینه‌های مسکن و پوشش خدمات درمانی، بودجه خانوارها را تحت فشار قرار داده است. موضوع مهاجرت و وضعیت دموکراسی در آمریکا نیز در این انتخابات مطرح است. مسئله تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و همچنین رشد سریع هوش مصنوعی و مراکز داده، پرسش‌های بیشتری را در مورد امنیت، فرصت‌های شغلی و هزینه‌های انرژی ایجاد کرده است.

پیشتازی هفت درصدی دموکرات‌ها

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی شبکه ان‌بی‌سی نیوز نشان می‌دهد دموکرات‌ها در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا با اختلاف هفت درصد از جمهوری‌خواهان پیش افتاده‌اند. نظرسنجی جدید شبکه ان‌بی‌سی نیوز نشان می‌دهد ۵۲ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده آمریکایی خواهان کنترل کنگره توسط حزب دموکرات هستند، در حالی که ۴۵ درصد از جمهوری‌خواهان حمایت می‌کنند. این میزان پیشتازی دموکرات‌ها در مقایسه با نظرسنجی ماه گذشته دو درصد افزایش یافته است. این نظرسنجی که از ۲۸ تا ۳۰ اکتبر و با مشارکت یک‌هزار رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده انجام شده، حاکی از آن است که دموکرات‌ها در میان رأی‌دهندگان مستقل نیز ۲۱ درصد برتری دارند. با این حال، سه درصد از شرکت‌کنندگان هنوز درباره انتخاب خود تصمیم نگرفته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند در روزهای پایانی رقابت، به‌ویژه در حوزه‌های انتخاباتی رقابتی مجلس نمایندگان و سنا، تعیین‌کننده باشد.

نفرت بی‌سابقه آمریکایی‌ها از یک رئیس‌جمهور

یکی از مهم‌ترین یافته‌های این نظرسنجی، افزایش نارضایتی از عملکرد دونالد ترامپ است. بر اساس نتایج، ۶۰ درصد از رأی‌دهندگان از عملکرد رئیس‌جمهور آمریکا ناراضی هستند و تنها ۴۰ درصد از او حمایت می‌کنند. میزان نارضایتی از ترامپ در نظرسنجی‌های ان‌بی‌سی نیوز طی دو دوره ریاست‌جمهوری او به چنین سطحی نرسیده بود.همچنین حدود سه‌چهارم رأی‌دهندگان از وضعیت اقتصادی آمریکا ناراضی هستند و نزدیک به دوسوم آنها خواهان تغییر در مسیری هستند که ترامپ برای اداره کشور در پیش گرفته است. بالغ بر ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان نیز خواستار تغییرات گسترده در سیاست‌های دولت شده‌اند؛ رقمی که در نظرسنجی‌های این شبکه بی‌سابقه است. برای نخستین بار در سه دهه نظرسنجی‌های ان‌بی‌سی نیوز، شمار آمریکایی‌هایی که از وضعیت مالی شخصی خود ناراضی هستند، از تعداد افراد راضی پیشی گرفته است؛ به‌طوری که ۵۱ درصد نارضایتی و ۴۹ درصد رضایت خود را اعلام کرده‌اند. جف هورویت، نظرسنج جمهوری‌خواه و از مجریان این نظرسنجی، با اشاره به فاصله میان وعده‌های انتخاباتی ترامپ و وضعیت کنونی آمریکا گفت: ریاست‌جمهوری ترامپ را می‌توان با وعده‌های دو سال پیش و مخاطرات دو روز آینده خلاصه کرد. وی افزود: ترامپ با وعده رونق اقتصادی و برقراری صلح به کاخ سفید بازگشت، اما اکنون افزایش قیمت‌ها در جریان جنگ ایران و نگرانی‌های اقتصادی، نارضایتی گسترده‌ای در میان رأی‌دهندگان ایجاد کرده است.

روی‌گردانی طرفداران ترامپ از او

بر اساس این نظرسنجی، ۶۴ درصد از رأی‌دهندگان، از جمله یک‌سوم کسانی که در انتخابات ۲۰۲۴ به ترامپ رأی داده بودند، معتقدند او نتوانسته انتظاراتشان را برآورده کند. همچنین ۷۰ درصد از شرکت‌کنندگان بر این باورند که آمریکا در مسیر نادرستی حرکت می‌کند؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است. تورم و هزینه‌های زندگی همچنان مهم‌ترین دغدغه آمریکایی‌ها در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای است. پس از آن، فساد دولتی، تهدیدها علیه دموکراسی و مسائل مربوط به مهاجرت و امنیت مرزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. طبق نتایج نظرسنجی تازه، دموکرات‌ها در زمینه مدیریت تورم با اختلاف یک درصد از جمهوری‌خواهان پیش هستند؛ موضوعی که برای حزب جمهوری‌خواه نگران‌کننده است، زیرا این حزب در انتخابات ۲۰۲۴ در این زمینه برتری داشت. در موضوع اقتصاد نیز برتری جمهوری‌خواهان به تنها دو درصد کاهش یافته است؛ در حالی که این حزب طی سال‌های گذشته در این زمینه از اختلافی دو رقمی برخوردار بود.

ترامپ: اگر در انتخابات ببازیم، آقای وتو می‌شوم

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تقریبا از شکست هم‌حزبی‌های جمهوری‌خواهش در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره مطمئن شده است و از پیش، چنگ و دندان نشان دادن به رقبای دموکراتش را شروع کرده است.وی در اظهاراتی در این رابطه گفت: فکر می‌کنم باید به آقای وتو تبدیل شوم. این اولین بار نیست که رئیس‌جمهوری در شرایطی قرار می‌گیرد که مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار ندارد. آنها طرح‌های‌شان را به کاخ سفید می‌فرستند و من وتو می‌کنم. بعد از یک یا دو ماه که ببینند همه طرح‌های‌شان وتو می‌شود و فقط وقت‌شان را تلف می‌کنند، بالاخره پای میز مذاکره می‌آیند و به توافق می‌رسیم. فکر می‌کنم احتمالا همین اتفاق خواهد افتاد، اما امیدوارم اصلا کار به آنجا نکشد.