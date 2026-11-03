به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش تخصصی پدافند غیرعامل در حوزه دامپزشکی با هدف پیشگیری و مقابله با بیماری‌های دامی و ارتقای امنیت غذایی، با مشارکت اداره کل پدافند غیرعامل استانداری مازندران و اداره کل دامپزشکی استان پیش از ظهر سه شنبه در ۹ روستای بخش گیل‌خواران شهرستان جویبار اجرا شد.

این رزمایش همزمان با هفته ملی پدافند غیرعامل و با شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» و با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری مازندران، فرماندار جویبار و مدیرکل دامپزشکی استان برگزار شد.

در جریان اجرای این طرح، علاوه بر واکسیناسیون بیش از ۱۱ هزار رأس دام علیه بیماری‌های تب برفکی و هاری، خدمات آموزشی، دارویی و درمانی و همچنین عملیات سمپاشی به‌صورت رایگان در اختیار دامداران منطقه قرار گرفت.

حمیدرضا رسولی آسیابی، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری مازندران در این مراسم با تأکید بر ضرورت تداوم خدمات دستگاه‌های اجرایی در شرایط بحرانی، تاب‌آوری را از مهم‌ترین مؤلفه‌های پدافند غیرعامل دانست و گفت: بر اساس برنامه تداوم کارکرد (BCP)، دستگاه‌های خدمات‌رسان باید در هر شرایطی بتوانند مأموریت‌های خود را ادامه دهند و خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشود.

وی با اشاره به اهمیت تهدیدات زیستی و موضوع بیوتروریسم افزود: پایداری کشور تنها به توان نظامی وابسته نیست، بلکه حفظ امنیت غذایی و استمرار زنجیره تأمین محصولات پروتئینی نیز از ارکان اساسی اقتدار و تاب‌آوری ملی به شمار می‌رود.

رسولی آسیابی با بیان اینکه تأمین نهاده‌های دامی و مراقبت از جمعیت دام کشور اهمیت راهبردی دارد، تصریح کرد: باید با برنامه‌ریزی و اقدامات پیشگیرانه اجازه ندهیم زنجیره تأمین مواد غذایی و خدمات مرتبط با آن در شرایط بحران دچار اختلال شود.

وی همچنین با اشاره به تجربه مدیریت بحران در مازندران و ورود گسترده مسافران به استان در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: با وجود افزایش جمعیت استان از حدود ۳.۵ میلیون نفر به جمعیتی بین ۱۷ تا ۲۱ میلیون نفر، همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت مناسب موجب شد تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی با مشکل جدی مواجه نشود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری مازندران، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شناسایی سریع کمبودها را از عوامل مؤثر در پیشگیری از بحران دانست و بر نقش مهم دامپزشکی در حفظ امنیت زیستی و غذایی تأکید کرد.

حمزه آقاپور کاظمی، مدیرکل دامپزشکی مازندران نیز با اشاره به جایگاه دامپزشکی در صیانت از سلامت عمومی و امنیت غذایی گفت: برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی در استان از طریق واکسیناسیون دولتی، توسعه پوشش واکسیناسیون و برگزاری اردوهای جهادی دنبال می‌شود.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی از جمله بسیج، قرارگاه محرومیت‌زدایی، بسیج دانشجویی و بسیج کشاورزی، تاکنون بیش از دو میلیون مورد خدمت رایگان در مناطق محروم و بالادست استان ارائه شده است.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به نقش حاکمیتی این مجموعه در پیشگیری و کنترل بیماری‌ها، نظارت بر فرآورده‌های دامی و مقابله با قاچاق دام و نهاده‌های دامی اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه و به‌موقع می‌تواند از خسارت‌های اقتصادی و تهدیدهای احتمالی در حوزه تولید و تأمین مواد غذایی جلوگیری کند.

آقاپور کاظمی با قدردانی از حمایت‌های اداره کل پدافند غیرعامل استانداری مازندران خاطرنشان کرد: در رزمایش جویبار بیش از ۱۱ هزار رأس دام در ۹ روستای منطقه علیه بیماری‌های تب برفکی و هاری واکسینه شدند و همزمان خدمات آموزشی، توزیع دارو، درمان و سمپاشی نیز به‌صورت رایگان در اختیار دامداران قرار گرفت.

محمد مدانلو، فرماندار جویبار نیز در این مراسم با تأکید بر لزوم استفاده از رویکردهای علمی و نوین در مدیریت بحران گفت: تأمین سوخت جایگزین برای واحدهای دارای نقش حیاتی در تأمین نیازهای اساسی مردم، به‌ویژه نانوایی‌ها، باید در برنامه‌های پدافند غیرعامل شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۶۴۰ واحد گلخانه‌ای در جویبار افزود: با توجه به اهمیت این واحدها در چرخه تولید محصولات کشاورزی، لازم است تمهیدات پیشگیرانه و پدافندی برای تداوم فعالیت آن‌ها در شرایط بحرانی پیش‌بینی و اجرا شود.