به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست تنظیم بازار استان اردبیل اظهار کرد: به‌منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی، این میادین در مراکز تعیین‌شده از سوی سازمان تعاون روستایی، نمایشگاه بین‌المللی، شهرداری اردبیل و سایر شهرداری‌های استان، در ۳ ماه منتهی به پایان سال راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: در جریان اجرای روستا بازار و هزار میدان، هزار بازار، عرضه کالاها باید با قیمت مناسب و حذف دلال‌ها و واسطه‌ها انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به عزم دولت محلی برای حمایت از معیشت مردم، عرضه مستقیم کالا و حذف واسطه‌ها با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده را مورد تاکید قرار داد.

خلیلی تولید محصولات کشاورزی، باغی و گوشت سفید و قرمز در استان را یادآور شد و ادامه داد: در برخی از تولیدات، علاوه بر مصرف داخلی، عرضه تولیدات به سایر استان‌ها نیز انجام می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به خودکفایی استان در بسیاری از تولیدات کشاورزی و گوشت، انتظار می‌رود عرضه در استان با قیمت متعادل و سود کمتر باشد که در برپایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، روستا بازار و هزار میدان باید این مهم عملیاتی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل به ضرورت هوشمندسازی توزیع مرغ و مدیریت کشتار اشاره کرد و گفت: افزایش نامتعارف قیمت مرغ بعد از کشتار با حذف واسطه‌ها حل می‌شود و در این راستا اجرای هوشمندسازی عرضه مرغ باید تسریع شود.