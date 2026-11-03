به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال الشمال قطر اظهار داشت: پیش از بازی هم گفته بودم که ما تیم بزرگی هستیم و همه ما را می‌شناسند؛ بنابراین همه باید به استقلال احترام بگذارند.

وی ادامه داد: باید تمرکز خود را حفظ می‌کردیم و می‌دانستیم که بازی بزرگی پیش رو داریم. می‌توانستیم گل‌های بیشتری به ثمر برسانیم، اما در مجموع عملکرد خوبی داشتیم.

بازیکن استقلال در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تجربه حضور در تیم‌های بزرگ فوتبال تصریح کرد: من در گذشته هم در تیم‌های بزرگی بازی کرده‌ام، اما در استقلال هوادارانی را می‌بینید که در سراسر دنیا به این تیم عشق می‌ورزند.

آسانی خاطرنشان کرد: به همین دلیل هر بازیکنی که پیراهن استقلال را بر تن می‌کند، دوست دارد بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارد.