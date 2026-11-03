محمد امیر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعتراضات کشاورزان برای افزایش قیمت کود شیمیایی اظهار کرد: کود شیمیایی در بازه زمانی کوتاه مدت، چند برابر و دو بار قیمت‌گذاری شده است که این روش برای کشاورزان، به خصوص گندمکارانی که هنوز ۲۰ درصد پول گندم سال گذشته خود را دریافت نکرده‌اند، به هیچ وجه درست نیست.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت هر کیسه کود ظرف مدت کوتاهی از ۶۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و طی دو - سه روز گذشته نیز به سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که این امر هزینه‌های تولید را به شدت بالا می‌برد.

وی با بیان اینکه کشاورزان حین کشت نقدینگی در اختیار ندارند و خرید محصولات کشاورزی به صورت نسیه انجام می‌شود، ادامه داد: اکنون فصل کشت است و در این شرایط، اضافه کردن نرخ کود نوعی گروکشی محسوب می‌شود؛ بنابراین نه تنها اکنون زمان مناسبی برای افزایش قیمت کود نیست، بلکه هزینه‌ها کاملاً نامتعارف هستند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما به شدت به این موضوع معترض و مخالف آن هستیم و قطعا باید با وزارت جهاد کشاورزی بابت این کار برخورد شود و طرح سوال صورت گیرد. همچنین وزیر جهاد کشاورزی باید در این خصوص توضیحات لازم را به مجلس و مردم ارائه دهد.

امیر عنوان کرد: از سوی دیگر دولت به تعهدات خود در خصوص خرید تضمینی عمل نمی‌کند و با این روش‌های نادرست وزارتخانه، امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد و حتماً باید با این رویه برخورد کرد.