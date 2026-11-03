به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد میرهادی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری ۸ نفر از فوتی‌های ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی استان بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست دادند.

وی افزود: از مجموع جان‌باختگان ۷ نفر مرد و یک نفر زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی هرمزگان با اشاره به آمار مدت مشابه سال گذشته، بیان کرد: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ۷ مورد فوت ناشی از برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده بود که تمامی جان باختگان مرد بودند.

بر اساس این گزارش، آمار فوتی‌های ناشی از برق گرفتگی در هرمزگان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک نفر افزایش یافته است.