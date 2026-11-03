به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، کریم ذالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی از تصویب ۷۰ طرح نیمه‌تمام صنایع تبدیلی و غذایی در ۲۱ استان کشور با اعتباری بالغ بر ۱.۲ هزار میلیارد تومان خبر داد.

وی افزود: با بهره‌برداری از این ۷۰ طرح، زمینه ایجاد و تثبیت ۱۲۵۴ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم فراهم می‌شود و ظرفیت جذب حدود ۸۵۰ هزار تن ماده خام در صنایع تبدیلی و غذایی ایجاد خواهد شد.

وی اظهار کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی و جذب مواد خام کشاورزی می‌تواند در تقویت پیوند میان تولیدکنندگان بخش کشاورزی و واحدهای فرآوری، افزایش تقاضای پایدار برای محصولات تولیدی و رونق فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار موثر باشد.

ذوالفقاری ادامه داد: تکمیل این طرح‌ها ضمن فعال‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ایجادشده، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های نگهداری و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی، کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی خواهد داشت.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی با اشاره به همکاری‌های انجام‌شده و توجه ویژه معاون سیاستگذاری راهبردی و نظارت بر امور زیر بنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ریاست جمهوری اظهار داشت: در راستای حمایت از توسعه صنایع تبدیلی و غذایی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ۷۰ طرح با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد به تصویب رسیده است.

وی گفت: این طرح‌ها با محوریت افزایش ظرفیت نگهداری و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی و مواد غذایی تعریف شده‌اند.

ذوالفقاری تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های نگهداری و ذخیره‌سازی، یکی از الزامات اساسی تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی است، زیرا بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی محصولات علاوه بر مرحله تولید، به امکان نگهداری اصولی، حفظ کیفیت، مدیریت عرضه و انتقال محصول به بازار در زمان مناسب وابسته است.

وی اذعان کرد: کمبود ظرفیت‌های مناسب نگهداری و ذخیره‌سازی می‌تواند به افزایش ضایعات پس از برداشت، افت کیفیت محصولات، تحمیل هزینه‌های اضافی به تولیدکنندگان و عرضه نامتوازن محصولات در بازار منجر شود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی تاکید کرد: افزایش ظرفیت نگهداری و ذخیره‌سازی، امکان مدیریت بهتر نوسانات فصلی تولید و عرضه، کاهش فشار فروش محصول در زمان برداشت و فراهم‌شدن فرصت مناسب‌تر برای عرضه متناسب با نیاز بازار را فراهم می کند و دسترسی صنایع تبدیلی به مواد اولیه باکیفیت و امکان نگهداری اصولی آن‌ها، به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، کاهش توقف خطوط فرآوری و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های نصب‌شده کمک خواهد کرد.

وی توسعه صنایع تبدیلی و غذایی را از عوامل موثر در جلوگیری از خام‌فروشی محصولات کشاورزی دانست و اظهار داشت: ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای نگهداری، ذخیره‌سازی و فرآوری، زمینه تبدیل محصولات خام به محصولات با ارزش افزوده بالاتر را فراهم می‌کند و از این طریق می‌توان سهم بیشتری از ارزش اقتصادی زنجیره تولید را در مناطق تولیدکننده حفظ کرد.

ذوالفقاری افزود: این رویکرد علاوه‌بر حمایت از کشاورزان و فعالان صنایع غذایی به توسعه کسب‌وکارهای محلی، افزایش درآمد روستاییان و ایجاد اشتغال پایدار کمک خواهد کرد.