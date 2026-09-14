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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

مجوز «شهرک زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی» تصویب شد

مجوز «شهرک زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی» تصویب شد

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی از تصویب مجوز «شهرک زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی» برای تکمیل زنجیره تولید تا بازار محصولات کشاورزی در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان اسکندری، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت شهرک‌های کشاورزی با اشاره به تصویب مجوزهای جدید مربوط به «شهرک زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی» در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: این تصمیم با ایجاد زمینه برای اتصال حلقه‌های مختلف تولید، فرآوری، نگهداری، بسته‌بندی، لجستیک و بازار، به تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، کاهش خام‌فروشی، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه اشتغال و تقویت صادرات کمک می‌کند.

وی افزود: با تصویب این مجوز، زمینه شکل‌گیری مجموعه‌هایی فراهم می‌شود که حلقه‌های مختلف زنجیره تولید، شامل تولید، فرآوری، نگهداری، بسته‌بندی، لجستیک، بازاریابی و عرضه را در چارچوبی منسجم به یکدیگر متصل می‌کنند و از این طریق، افزایش ارزش افزوده، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال تسهیل خواهد شد.

اسکندری تصریح کرد: این شهرک‌ها با هدف تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، کاهش خام‌فروشی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تقویت بازار و صادرات ایجاد می‌شوند و در راستای سیاست‌های برنامه هفتم پیشرفت کشور برای تکمیل زنجیره‌های ارزش و مدیریت یکپارچه زنجیره‌های ارزش‌آفرین اقتصادی قرار دارند.

وی تاکید کرد: تصویب این مجوز، ظرفیت جدیدی برای توسعه شهرک‌های کشاورزی و هدایت سرمایه‌گذاری به سمت زنجیره‌های دارای مزیت ایجاد می‌کند و هدف نهایی آن، حرکت از کشاورزی تولیدمحور به کشاورزی زنجیره‌محور، بازارمحور و ارزش‌آفرین، با تمرکز بر افزایش درآمد تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات است.

کد مطلب 6946578

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