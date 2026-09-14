مجوز «شهرک زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی» تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان اسکندری، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت شهرک‌های کشاورزی با اشاره به تصویب مجوزهای جدید مربوط به «شهرک زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی» در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: این تصمیم با ایجاد زمینه برای اتصال حلقه‌های مختلف تولید، فرآوری، نگهداری، بسته‌بندی، لجستیک و بازار، به تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، کاهش خام‌فروشی، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه اشتغال و تقویت صادرات کمک می‌کند.

وی افزود: با تصویب این مجوز، زمینه شکل‌گیری مجموعه‌هایی فراهم می‌شود که حلقه‌های مختلف زنجیره تولید، شامل تولید، فرآوری، نگهداری، بسته‌بندی، لجستیک، بازاریابی و عرضه را در چارچوبی منسجم به یکدیگر متصل می‌کنند و از این طریق، افزایش ارزش افزوده، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال تسهیل خواهد شد.

اسکندری تصریح کرد: این شهرک‌ها با هدف تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، کاهش خام‌فروشی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تقویت بازار و صادرات ایجاد می‌شوند و در راستای سیاست‌های برنامه هفتم پیشرفت کشور برای تکمیل زنجیره‌های ارزش و مدیریت یکپارچه زنجیره‌های ارزش‌آفرین اقتصادی قرار دارند.

وی تاکید کرد: تصویب این مجوز، ظرفیت جدیدی برای توسعه شهرک‌های کشاورزی و هدایت سرمایه‌گذاری به سمت زنجیره‌های دارای مزیت ایجاد می‌کند و هدف نهایی آن، حرکت از کشاورزی تولیدمحور به کشاورزی زنجیره‌محور، بازارمحور و ارزش‌آفرین، با تمرکز بر افزایش درآمد تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات است.