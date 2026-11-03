به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا علیزاده، بعد از ظهر سه‌شنبه،در جمع خبرنگاران، از توقیف ۸۵۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش و دستکاری‌شده در جریان اجرای طرح برخورد با تخلفات پلاکی در شهرستان‌های غرب استان تهران خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات اجرای این طرح اظهار کرد: مأموران انتظامی در عملیات ۲۴ ساعته خود، ۶۲۶ دستگاه موتورسیکلت و ۲۲۴ دستگاه خودرو را به دلیل نداشتن پلاک یا مخدوش و دستکاری‌شده بودن آن توقیف کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه وسایل نقلیه توقیفی به پارکینگ منتقل شده‌اند، افزود: برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک و دارای پلاک مخدوش، به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس‌های تخصصی و فرماندهان انتظامی شهرستان‌های تابعه قرار دارد.

علیزاده اجرای این طرح را در کاهش وقوع جرائم اجتماعی مؤثر دانست و تأکید کرد: پلیس با وسایل نقلیه فاقد پلاک و دارای پلاک مخدوش برخورد قاطع خواهد داشت و اجازه نمی‌دهد تکرار تخلفات و هنجارشکنی از سوی برخی رانندگان، نظم و امنیت ترافیکی معابر شهری را مختل کند.