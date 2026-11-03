به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی سه‌شنبه شب در نشست هماهنگی برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان ضمن گرامیداشت هفته بسیج دانش‌آموزی، یاد و خاطره شهید حسین فهمیده، شهید دانش‌آموز مهدی بحرانی و شهدای دانش‌آموز به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: برهه کنونی، بهترین و طلایی‌ترین فرصت برای خانواده‌ها، معلمان، مربیان و روحانیت جهت تربیت دینی و انقلابی نوجوانان و جوانان است.

امام جمعه دیّر با اشاره به مسئولیت سنگین متولیان امر تربیت افزود: متأسفانه گاهی اوقات شاهدیم که برخی خانواده‌ها نسبت به فرایض دینی اهتمام لازم را ندارند و در محیط مدرسه نیز تمامی مسئولیت‌ تربیتی صرفاً به عهده معلمان گذاشته می‌شود که البته باید در حد توان خود امانت‌دار خوبی برای نسل آینده باشند.

امام جمعه دیّر با یادآوری مناسبت‌های سه‌گانه ۱۳ آبان (تبعید امام خمینی (ره) در سال ۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸) تصریح کرد: امروز با وجود جنایات آشکار آمریکا و لمس توطئه‌های این جنایتکاران از سوی نسل جوان، برای اثبات خوی استکبارستیزی آنان نیازی به بازخوانی دوردست‌ها نیست؛ هرچند مرور تاریخ معاصر از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و حمایت همه‌جانبه از رژیم ستم‌شاهی و ایجاد ساواک گرفته تا تحمیل کاپیتولاسیون و تلاش‌های مستمر برای براندازی نظام اسلامی، ابعاد دیگری از این دشمنی ریشه‌دار را عیان می‌سازد.

وی با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا تأکید کرد: مدعیان دروغین حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان، بیش از ۷۰ هزار انسان بی‌گناه را در غزه به خاک و خون کشیده‌اند. تفهیم این حقیقت برای نسل جوانی که جنایات آمریکا را در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و کودتای دی ماه سال گذشته با پوست و استخوان لمس کرده، بسیار راحت‌تر است.

حسینی با اشاره به سابقه عهدشکنی‌های آمریکا در روند مذاکرات، خاطرنشان کرد: در گذشته برخی درباره تسخیر لانه جاسوسی و ریشه‌های کینه آمریکا شبهه ایجاد می‌کردند؛ اما ملت ما دید که در حین چندین دور مذاکرات با آمریکایی ها، کشورمان مورد هجوم قرار گرفت و کودتا و اغتشاشات برای فروپاشی نظام از درون طراحی شد و امام و دانشمندان و فرماندهان و جمعی از مردم کشورمان به شهادت رسیدند.

وی افزود: آمریکایی‌ها با وجود توافقات مختلف، بارها زیر میز مذاکره زده‌اند؛ چنان‌که ترامپ صراحتاً اذعان کرد مذاکرات اسلام آباد را تنها برای فریب ایران و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز انجام دادیم. امروز نیز نامه‌نگاری‌ معاون ترامپ با ادبیات محترمانه، چیزی جز یک فریب جدید نیست؛ همان‌طور که اوباما رییس جمهور وقت آمریکا در گذشته به رهبر شهیدمان نامه نوشت اما در عمل روی دیگری از چهره استکبار را نشان داد.

امام جمعه دیّر در پایان با تأکید بر حضور پرشور اقشار مختلف مردم به‌ویژه دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: دانش‌آموزان ما باید آگاهانه و عاشقانه به خیابان‌ها بیایند؛ چرا که استمرار حضور ملت در صحنه طی هشت ماه اخیر، دشمن را به عقب‌نشینی واداشته است.

وی با اشاره به قدرت بازدارندگی کشور تصریح کرد: امروز به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر اساس محاسبات الهی و پیوند با اهل‌بیت (ع)، ایران اسلامی ابرقدرت اول دنیاست و اگر دشمن بخواهد دست از پا خطا کند، پاسخ ما پیشاپیش و پیش‌دستانه و این بار فرامطقه‌ای خواهد بود.

حسینی در پایان گفت: ملت ایران با قدم‌های استوار، مشت‌های گره‌کرده و فریاد کوبنده «مرگ بر آمریکا» در راهپیمایی ۱۳ آبان به صحنه خواهد آمد تا به مستکبران هشدار دهد که ملت بزرگ ایران هرگز زیر بار ظلم و زورگویی نخواهد رفت.