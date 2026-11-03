به گزارش خبرنگار مهر، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی در حاشیه نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت در جمع خبرنگاران گفت: با شهادت جمعی از هم‌وطنان عزیزمان، ضرورت برگزاری جشنواره مقاومت بیش از گذشته احساس می‌شود. به همه همکارانی که با وجود شرایط دشوار، تلاش کردند چراغ این جشنواره را روشن نگه دارند، خدا قوت می‌گویم.

وی درباره مفهوم مقاومت در سینما و جشنواره‌های پیش‌رو عنوان کرد: در جشنواره‌هایی که پیش‌رو داریم، از جمله «سینماحقیقت» و جشنواره فیلم فجر، انتظار می‌رود مفهوم مقاومت حضور پررنگی داشته باشد. در ۲ جشنواره‌ای که پشت سر گذاشتیم، یعنی جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان و جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، نیز نشانه‌های این موضوع دیده می‌شد و قطعاً در جشنواره «سینماحقیقت» و جشنواره فیلم فجر نیز بازتاب آن را به‌وضوح خواهیم دید.

فریدزاده درباره حمایت از تولید آثار سینمایی با موضوع مقاومت اظهار کرد: طبیعتاً تولید آثار جنگی هزینه‌هایی را به همراه دارد و تأمین بودجه آنها کار ساده‌ای نیست. با این حال، به اعتقاد من، هم‌افزایی میان نهادهای مرتبط و مجموعه‌هایی که به‌طور مشخص وظایفی در حوزه تولید و روایتگری بر عهده دارند، می‌تواند راهگشا باشد.

وی افزود: البته امروز این مسئولیت دیگر صرفاً وظیفه یک نهاد مشخص نیست، بلکه به یک وظیفه عمومی و ملی تبدیل شده است. ثبت حافظه جمعی، مسئولیتی ملی است و همه باید در تحقق آن مشارکت داشته باشیم. جشنواره مقاومت نیز می‌تواند محور و بستری برای تجمیع فعالیت‌هایی باشد که گاهی به‌صورت پراکنده در نهادهای مختلف دنبال می‌شوند و زمینه ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان آنها را فراهم کند.

رئیس سازمان سینمایی در پایان درباره انتخاب علیرضا تابش به عنوان دبیر جشنواره فیلم فجر گفت: امیدوارم با حضور آقای تابش و همچنین همراهی و همیاری صنوف و فعالان سینمایی، شاهد برگزاری جشنواره‌ای پررونق باشیم؛ جشنواره‌ای که در آن صدای وحدت و همدلی سینماگران شنیده شود. جشنواره فیلم فجر در شرایط مختلف، حتی در دوران دفاع مقدس و همچنین در سال گذشته که با شرایط بسیار دشواری روبه‌رو بودیم، فعالیت خود را با قوت ادامه داده است. امیدوارم امسال نیز با همت و همراهی سینماگران و فعالان این حوزه، شاهد برگزاری جشنواره‌ای موفق و پررونق باشیم.