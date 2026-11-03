به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد جمشیدی عصر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای سی‌وهفتمین مانور سراسری طرح مهتاب، اظهار کرد: این عملیات با حضور و فعالیت ۴۱ اکیپ عملیاتی و در راستای مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق و ساماندهی شبکه توزیع اجرا شد.

وی با بیان اینکه طرح مهتاب با هدف شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز و کاهش تلفات انرژی برق در دستور کار قرار دارد، افزود: اکیپ‌های عملیاتی در این مانور در بخش‌های جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، تست و بازرسی، نصب و تعویض کنتور و رسیدگی به وضعیت انشعاب‌ها فعالیت کردند.

جمع‌آوری ۳۴۲ متر کابل غیرمجاز از شبکه برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با تشریح نتایج این مانور بیان کرد: در جریان این عملیات، ۱۴۷ مورد برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد و ۳۴۲ متر کابل مربوط به محل‌های دارای برق غیرمجاز نیز از شبکه خارج شد.

جمشیدی ادامه داد: نصب ۶۷ انشعاب جدید، ۶۶ انشعاب غیردائم، ۱۶ دستگاه شمارشگر و ۸۹ فیوز محدودکننده و همچنین تعویض ۶۸ دستگاه کنتور معیوب از دیگر اقدامات انجام‌شده در این مانور بود.

تست و بازرسی انشعاب‌های کشاورزی و اماکن مذهبی

وی با اشاره به اقدامات نظارتی و کنترلی اکیپ‌ها تصریح کرد: تست و بازرسی ۱۷ انشعاب کشاورزی و ۲۹ انشعاب مربوط به مساجد و اماکن مذهبی نیز در این عملیات انجام شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان افزود: در جریان این مانور، یک مورد برق غیرمجاز مربوط به دستفروش و خودروی سیار نیز شناسایی و جمع‌آوری شد.

جمشیدی با اشاره به دیگر محورهای اجرایی این عملیات خاطرنشان کرد: بازرسی از اماکن تجاری و چاه‌های کشاورزی، پاکسازی ورودی شهرها و محورهای روستایی و نصب فیوزهای محدودکننده از جمله اقداماتی بود که با هدف ارتقای نظارت بر مصرف برق و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع انجام گرفت.