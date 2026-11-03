به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی شامگاه سه‌شنبه در آیین تجلیل از محیطبانان استان که به مناسبت روز ملی محیط‌بان برگزار شد اظهار کرد: امروز از ۲۰ نفر از محیطبانان عزیز استان که اقدامات شاخصی انجام داده‌اند و به‌عنوان محیطبان برتر شناخته شده‌اند، تقدیر می‌شود.

وی با اشاره به شهادت دو محیطبان استان در سانحه رانندگی طی چند هفته گذشته، افزود: از خانواده‌های این دو محیطبان عزیز نیز تجلیل خواهد شد.

کریمی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری به واسطه داشتن مناطق چهارگانه بسیار ارزشمند، ظرفیت ویژه‌ای در حوزه محیط زیست دارد، تصریح کرد: افزایش جمعیت حیات وحش و ارتقای سطح حفاظت از مناطق در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری ادامه داد: گونه‌های در معرض انقراض مانند پلنگ ایرانی و سمندر لرستانی در ارتفاعات شمالی شهرستان کوهرنگ در این استان زیست می‌کنند و تلاش کرده‌ایم با تقویت ضریب حفاظتی، امنیت زیستگاه‌ها را افزایش دهیم.

وی از تجهیز یگان حفاظت محیط زیست استان به خودروهای کمک‌دار صحرایی، تجهیزات انفرادی، پهپادهای ترمال مجهز به دوربین شب و سامانه‌های پایش آنلاین خبر داد و گفت: طی سال گذشته و امسال حدود ۲۱ دستگاه خودروی مناسب محیطبانان خریداری شده و سه ایستگاه کنترل حریق نیز برای دسترسی سریع‌تر به تجهیزات اطفای حریق راه‌اندازی شده است.

کریمی با اشاره به برنامه‌های استخدامی افزود: در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تعداد ۱۱ نفر نیروی یگان حفاظت جذب شده‌اند و برنامه استخدام ۲۲ نفر دیگر نیز برای سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده است تا سطح حفاظت در استان ارتقا یابد.

وی استفاده از همیاران محیط زیست و مشارکت مردم محلی در گشت‌زنی و کنترل حوادث را از دیگر اقدامات مهم دانست و بر ضرورت ارتقای آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه محیط زیست تأکید کرد.