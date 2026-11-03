به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ کوهدشت هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه نیسان باری حامل بار مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۴۰ کیسه آرد ۴۰ کیلویی به وزن مجموع یک تن و ۶۰۰ کیلوگرم را کشف کردند که خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.