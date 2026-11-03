به گزارش خبرنگار مهر، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش‌آموز و دانشجو و سالروز تبعید حضرت امام خمینی (ره)، بیانیه‌ای صادر کرد و این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی تاریخ، شناخت مسئولیت‌های امروز و توجه به آینده کشور دانست.

در این بیانیه، سیزدهم آبان یادآور سه رویداد تاریخی شامل تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ معرفی شده و بر پیوند مفاهیمی همچون استقلال‌خواهی، آگاهی، آرمان‌گرایی و مسئولیت‌پذیری در حافظه تاریخی ملت ایران تأکید شده است.

خانه کارگر در این بیانیه، ۱۳ آبان را فراتر از یک مناسبت تقویمی و نمادی از اهمیت استقلال، علم، وحدت ملی و نقش‌آفرینی نسل‌های مختلف در تحولات اجتماعی و تاریخی کشور توصیف کرده است.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان و دانشجویان آمده است که نسل جوان برای ایفای نقش مؤثر در آینده کشور، علاوه بر شناخت تاریخ، باید با ارتقای بصیرت، قدرت تحلیل، دانش و مهارت، هویت ملی و دینی خود را تقویت کند و در ساختن آینده ایران مشارکت آگاهانه داشته باشد.

خانه کارگر همچنین با اشاره به شرایط منطقه‌ای و پیامدهای رویارویی نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت حفظ آمادگی ملی، تقویت همبستگی اجتماعی، هوشیاری در برابر تحولات منطقه و اتکا به ظرفیت‌های داخلی تأکید کرده است.

در ادامه این بیانیه، دفاع از عزت و منافع ملی مستلزم برخورداری از اقتصادی قدرتمند، تولید پایدار، نیروی انسانی متخصص و جامعه‌ای آگاه و برخوردار از امید و اعتماد اجتماعی دانسته شده است.

این تشکل کارگری با تأکید بر جایگاه جامعه کارگری در اقتدار و پیشرفت کشور تصریح کرده است که کارگران در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، معادن، صنایع، مراکز خدماتی و زیرساخت‌های حیاتی، نقشی اساسی در استمرار تولید، تأمین نیازهای جامعه و حفظ توان اقتصادی ایران بر عهده دارند.

خانه کارگر در بخش دیگری از بیانیه، بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، انتقال دانش به عرصه تولید، حمایت از نخبگان جوان و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تأکید کرده و همکاری میان حوزه‌های علم، کار و فرهنگ را از الزامات ساخت آینده کشور دانسته است.

در این بیانیه همچنین با اشاره به نقش دانش‌آموزان به‌عنوان آینده‌سازان کشور، دانشجویان در گسترش مرزهای علم و فناوری و کارگران در تبدیل دانش و تخصص به محصول و خدمت، بر هم‌افزایی این سه حوزه برای پیشرفت ایران تأکید شده است.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در پایان، یاد شهدای دانش‌آموز، دانشجویان و جان‌باختگان راه استقلال و سربلندی ایران را گرامی داشته و از مردم برای حضور در مراسم‌ها و راهپیمایی‌های ۱۳ آبان دعوت کرده است.

این تشکل همچنین بر پاسداری از حافظه تاریخی ملت، تقویت بصیرت نسل جوان، گسترش فرهنگ گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حفظ همبستگی ملی تأکید کرده است.