به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، «آدام همیلتون» نامزد حزب دموکرات در انتخابات مجلس سنای آمریکا در ایالت کانزاس، «راجر مارشال» سناتور جمهوری‌خواه و نماینده کنونی این ایالت را شکست داد و به نخستین دموکراتی تبدیل شد که از سال ۱۹۳۲ تاکنون از کانزاس به مجلس سنا راه می‌یابد.

رقابت های انتخاباتی کانزاس در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) غیرمنتظره و نزدیک بود. افزایش قیمت سوخت و کود شیمیایی، به‌ویژه در ایالتی با اقتصاد متکی بر کشاورزی، از عوامل مؤثر بر فضای انتخاباتی این منطقه بود.

همیلتون ۶۲ ساله، کشیش و رهبر یکی از بزرگ‌ترین کلیساهای متدیست متحد در آمریکا است. او در کارزار انتخاباتی خود با معرفی خویش به‌عنوان دموکراتی مستقل، بر ضرورت رویکردی عمل‌گرایانه و همکاری میان دو حزب تأکید کرده بود.

کانزاس از سال ۱۹۳۲ تاکنون در انتخابات مجلس سنای آمریکا به نامزدهای دموکرات رأی نداده بود. با پیروزی همیلتون، این روند ۹۴ ساله پایان یافت. با این حال، این ایالت در انتخابات دیگر از جمله رقابت‌های فرمانداری، سابقه انتخاب نامزدهای دموکرات را داشته است. لورا کلی، فرماندار کنونی و دموکرات کانزاس، از سال ۲۰۱۹ در این سمت فعالیت می‌کند.